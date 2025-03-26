Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о попытках Киева сорвать переговоры России и США - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:17 26.03.2025 (обновлено: 15:30 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/kiev-2007424150.html
Минобороны рассказало о попытках Киева сорвать переговоры России и США
Минобороны рассказало о попытках Киева сорвать переговоры России и США - РИА Новости, 26.03.2025
Минобороны рассказало о попытках Киева сорвать переговоры России и США
Киев продолжил наносить удары по объектам российской гражданской энергетики, делая всё для срыва договорённости о поэтапных мерах по урегулированию конфликта,... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T13:17:00+03:00
2025-03-26T15:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001814040_0:0:2411:1356_1920x0_80_0_0_2234bb3d35dab37b6a416b1f2e7a9ab9.jpg
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Киев продолжил наносить удары по объектам российской гражданской энергетики, делая всё для срыва договорённости о поэтапных мерах по урегулированию конфликта, сообщили в среду в Минобороны РФ. "Несмотря на публичное заявление Зеленского о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договоренностей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики, киевский режим продолжил нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации", - говорится в сообщении. "Таким образом, киевский режим, продолжая нанесение ущерба гражданской энергетической инфраструктуре России, в действительности делает всё для срыва достигнутых российско-американских договоренностей о поэтапных мерах по урегулированию украинского конфликта", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765634701_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccc49a37ca003e66666eb317899d10dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев
Минобороны рассказало о попытках Киева сорвать переговоры России и США

МО: Киев ударами по энергообъектам делает всё для срыва договорённостей РФ и США

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США у американского посольства в Москве
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Киев продолжил наносить удары по объектам российской гражданской энергетики, делая всё для срыва договорённости о поэтапных мерах по урегулированию конфликта, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Несмотря на публичное заявление Зеленского о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договоренностей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики, киевский режим продолжил нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"Таким образом, киевский режим, продолжая нанесение ущерба гражданской энергетической инфраструктуре России, в действительности делает всё для срыва достигнутых российско-американских договоренностей о поэтапных мерах по урегулированию украинского конфликта", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала