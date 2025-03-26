https://ria.ru/20250326/kiev-2007424150.html

Минобороны рассказало о попытках Киева сорвать переговоры России и США

Минобороны рассказало о попытках Киева сорвать переговоры России и США - РИА Новости, 26.03.2025

Минобороны рассказало о попытках Киева сорвать переговоры России и США

Киев продолжил наносить удары по объектам российской гражданской энергетики, делая всё для срыва договорённости о поэтапных мерах по урегулированию конфликта,... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T13:17:00+03:00

2025-03-26T13:17:00+03:00

2025-03-26T15:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Киев продолжил наносить удары по объектам российской гражданской энергетики, делая всё для срыва договорённости о поэтапных мерах по урегулированию конфликта, сообщили в среду в Минобороны РФ. "Несмотря на публичное заявление Зеленского о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договоренностей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики, киевский режим продолжил нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации", - говорится в сообщении. "Таким образом, киевский режим, продолжая нанесение ущерба гражданской энергетической инфраструктуре России, в действительности делает всё для срыва достигнутых российско-американских договоренностей о поэтапных мерах по урегулированию украинского конфликта", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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