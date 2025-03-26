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Минобороны рассказало о попытках Киева сорвать переговоры России и США
Минобороны рассказало о попытках Киева сорвать переговоры России и США - РИА Новости, 26.03.2025
Минобороны рассказало о попытках Киева сорвать переговоры России и США
Киев продолжил наносить удары по объектам российской гражданской энергетики, делая всё для срыва договорённости о поэтапных мерах по урегулированию конфликта,... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T13:17:00+03:00
2025-03-26T13:17:00+03:00
2025-03-26T15:30:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Киев продолжил наносить удары по объектам российской гражданской энергетики, делая всё для срыва договорённости о поэтапных мерах по урегулированию конфликта, сообщили в среду в Минобороны РФ. "Несмотря на публичное заявление Зеленского о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договоренностей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики, киевский режим продолжил нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации", - говорится в сообщении. "Таким образом, киевский режим, продолжая нанесение ущерба гражданской энергетической инфраструктуре России, в действительности делает всё для срыва достигнутых российско-американских договоренностей о поэтапных мерах по урегулированию украинского конфликта", - добавили в МО РФ.
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россия, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев
Минобороны рассказало о попытках Киева сорвать переговоры России и США
МО: Киев ударами по энергообъектам делает всё для срыва договорённостей РФ и США
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Киев продолжил наносить удары по объектам российской гражданской энергетики, делая всё для срыва договорённости о поэтапных мерах по урегулированию конфликта, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Несмотря на публичное заявление Зеленского о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договоренностей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики, киевский режим продолжил нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"Таким образом, киевский режим, продолжая нанесение ущерба гражданской энергетической инфраструктуре России, в действительности делает всё для срыва достигнутых российско-американских договоренностей о поэтапных мерах по урегулированию украинского конфликта", - добавили в МО РФ.