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Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия (1975)

Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия (1975) - РИА Новости, 26.03.2025

Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия (1975)

Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО)... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T00:38:00+03:00

2025-03-26T00:38:00+03:00

2025-03-26T00:38:00+03:00

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Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) одобрена 26-й сессией ГА ООН 16 декабря 1971 года.Была открыта для подписания 10 апреля 1972 года; вступила в силу 26 марта 1975 года. Является бессрочной. В настоящее время насчитывает 188 участников.Конвенция состоит из преамбулы и 15 статей.В преамбуле Конвенции ее участники заявили о решимости действовать в целях достижения эффективного прогресса на пути всеобщего и полного разоружения, включающего запрещение и ликвидацию всех видов оружия массового уничтожения.Первые три статьи КБТО – основные "запретительные". В соответствии со статьей I, государства обязуются не разрабатывать, не производить, не накапливать, не приобретать каким-либо иным образом и не сохранять биооружие.Согласно статье II, государства-участники были обязаны уничтожить имевшееся у них биооружие, оборудование и средства доставки в течение девяти месяцев после вступления Конвенции в силу.Статья III содержит запрет на передачу биооружия и любое содействие по его разработке и приобретению. Другие статьи Конвенции разъясняют действия государств в целях обеспечения режима запрета биооружия:В статье XII государства обязались не менее чем через пять лет после вступления в силу Конвенции созвать конференцию для рассмотрения действия КБТО, осуществления заложенных в ее статьях и преамбуле целей, а также новых научно-технических достижений, имеющих отношение к Конвенции.Первая Конференция по рассмотрению действия КБТО (обзорная конференция) прошла в Женеве (Швейцария) с 3 по 21 марта 1980 года. Всего состоялось девять обзорных конференций. Последняя – в 2022 году.По своему содержанию Конвенция о запрещении биологического оружия больше приближается к совместному политическому заявлению стран-участников, чем к полномасштабному договору, поскольку не содержит ни конкретных положений о подходах к ее осуществлению, ни перечня биологических агентов, подлежащих запрету. Именно эти обстоятельства привели международное сообщество к пониманию необходимости разработки мер по верификации (проверке), которые должны были бы четко определить механизм контроля за ее осуществлением. В этих целях в 1991 году была создана группа правительственных экспертов от стран-участников, которая в течение двух лет разрабатывала предложения о возможных мерах контроля. Результаты ее работы были рассмотрены на Специальной конференции государств-участников КБТО в 1994 году, на которой было принято решение об учреждении Специальной группы государств-участников с целью разработки международного юридически обязывающего документа (протокола) по укреплению Конвенции (формально мандат Специальной группы до сих пор не утратил силы).Разработанный проект протокола содержал обязательные объявления определенных видов деятельности в области биологии, меры проверки соблюдения (включая посещения объектов и расследования любых предполагаемых нарушений КБТО), а также меры улучшения сотрудничества и научно-технических обменов.В 2001 году накануне пятой обзорной конференции США в одностороннем порядке сорвали процесс принятия проекта протокола к КБТО. Позиция Вашингтона остается неизменной – отказ от выработки юридически обязывающего протокола, в особенности содержащего элементы верификации.С целью сохранения диалога между участниками КБТО и поиска альтернативных путей укрепления режима Конвенции на пятой обзорной конференции было принято решение о проведении межсессионных встреч экспертов и совещаний государств-участников (СГУ).По решению шестой обзорной конференции (2006) функционирует Группа имплементационной поддержки – ГИП (Implementation Support Unit – ISU), являющаяся техническим секретариатом, который, в частности, содействует усилиям государств-участников по универсализации и имплементации Конвенции, а также аккумулирует ежегодные национальные доклады об объектах и биологической деятельности, представляемые в соответствии с решениями второй (1986) и третьей обзорных конференций (1991).Решением седьмой обзорной конференции (2011) для повышения эффективности сотрудничества и получения помощи в использовании современных биотехнологий в мирных целях создана база данных, в которой содержатся сведения о том, какая помощь требуется конкретному государству, и кто из других стран мог бы добровольно ее предоставить. Однако лидирующие в области биотехнологий западные страны отказываются делиться ими безвозмездно и без выдвижения дополнительных условий, позволяющих им контролировать санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории потенциальных реципиентов помощи.КБТО остается одной из опор в области разоружения и международной безопасности. Конвенция стала первым международным договором, запретившим целую категорию оружия массового уничтожения. Запрет международного сообщества на вепонизацию (от слова weapon – "оружие") биологических агентов является важным шагом к более безопасному миру.Вместе с тем ей присущ ряд недостатков, прежде всего отсутствие верификационного механизма и международной организации для осуществления ее положений.Российская делегация в ходе восьмой обзорной конференции (2016) добивалась принятия мер по укреплению КБТО. Россия выступила за разработку и принятие юридически обязывающего дополнительного протокола к КБТО, направленного на улучшение осуществления во всех областях, а также представила проект создания в рамках КБТО Научно-консультативного комитета для анализа научно-технических достижений, имеющих отношение к Конвенции. Однако договоренности достигнуты не были.По решению СГУ, принятом в 2017 году, до 2022 года ежегодно проводились двухнедельные встречи экспертов по пяти темам: международное сотрудничество в мирных целях; национальное осуществление; научно-технические вопросы, имеющие отношение к КБТО; помощь, реагирование и сотрудничество; институциональное укрепление Конвенции. На СГУ в 2018 году было согласовано решение о создании добровольного фонда оборотных средств для стабилизации финансовой ситуации в рамках Конвенции. В 2021 году к числу российских инициатив было добавлено предложение о разработке в рамках Конвенции механизма (руководящих принципов и процедур) проведения расследований возможных нарушений КБТО согласно ее статье VI.В 2022 году в ходе специальной военной операции Российская Федерация получила ряд документов и свидетельств, проливающих свет на истинный характер военно-биологической деятельности США и Украины на украинской территории. В связи с этим в июне 2022 года Россия при посредничестве ГИП КБТО предприняла попытки в рамках двусторонних консультационных процессов с США и Украиной получить исчерпывающие ответы на поставленные вопросы в отношении выполнения ими положений статей I и IV Конвенции. Однако Вашингтон и Киев не представили необходимые пояснения и не приняли незамедлительные меры по исправлению сложившейся ситуации.26 августа и 5–9 сентября 2022 года по инициативе Российской Федерации было созвано официальное консультативное совещание государств – участников КБТО в связи с вопросами относительно соблюдения США и Украиной своих обязательств по Конвенции в контексте деятельности биолабораторий на украинской территории. Однако по итогам обмена мнениями между государствами – участниками КБТО подавляющее большинство выдвинутых Россией претензий остались без должного ответа. Как следует из итогового доклада консультативного совещания, консенсус по поставленным вопросам не был достигнут. Они по-прежнему остаются открытыми и требуют урегулирования.В связи с этим Россия в соответствии со Статьей VI КБТО созвала 27 октября и 2 ноября 2022 года в Нью-Йорке открытые заседания СБ ООН для рассмотрения жалобы в связи с невыполнением Украиной и США обязательств по КБТО и российского проекта резолюции об учреждении комиссии для расследования соответствующих претензий к Вашингтону и Киеву в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории. Однако США, Великобритания и Франция заблокировали данную инициативу.Несмотря на сопротивление стран Запада, на IX ОК КБТО (Женева, 28 ноября – 16 декабря 2022 года) России удалось добиться принятия консенсусного решения о формировании Рабочей группы по укреплению Конвенции. В качестве одного из направлений ее деятельности закреплено рассмотрение вопросов верификации и соблюдения КБТО. Также будут обсуждаться вопросы международного сотрудничества (Статья Х), научно-технические достижения, имеющие отношение к Конвенции, тематика мер укрепления доверия и транспарентности, национального осуществления, помощи, реагирования и наращивания готовности (Статья VII), проблематика институционализации и ряд организационных аспектов.Рабочая группа по укреплению КБТО, созданная на девятой обзорной конференции КБТО в 2022 году, провела три заседания в 2023 году: 15-16 марта 2023 года, 7-18 августа 2023 года и 4-8 декабря 2023 года. Четвертое и пятое заседания Рабочей группы по укреплению КБТО состоялись 19-23 августа 2024 года и 2-13 декабря 2024 года.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, в мире, химическое оружие