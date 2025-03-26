https://ria.ru/20250326/kazanforum-2007557977.html

Адаптацию стандартов аудита партнерских финансов обсудят на KazanForum

Адаптацию стандартов аудита партнерских финансов обсудят на KazanForum - РИА Новости, 26.03.2025

Адаптацию стандартов аудита партнерских финансов обсудят на KazanForum

Международная конференция AAOIFI (Организация бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений) "Исламские финансы и инвестиции: содействие... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T19:43:00+03:00

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республика татарстан

россия

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экономика

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КАЗАНЬ, 26 мар - РИА Новости. Международная конференция AAOIFI (Организация бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений) "Исламские финансы и инвестиции: содействие устойчивому развитию и глобальному партнерству" впервые пройдет в России в рамках международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2025", сообщает фонд "Росконгресс". "В России впервые пройдет международная конференция AAOIFI "Исламские финансы и инвестиции: содействие устойчивому развитию и глобальному партнерству", которая станет одним из важных мероприятий деловой программы KazanForum2025. Традиционно и ежегодно она проводилась в Бахрейне. 2025 год – юбилейный для дипломатических отношений России и Бахрейна – им исполняется 35 лет", - говорится в сообщении. Конференция AAIOFI - это экспертное, профессиональное, профильное мероприятие, объединяющее единомышленников в части развития инструментов исламского банкинга. Участники обсуждают инновационные продукты и новые инструменты на рынке, изучают, как они работают, обмениваются опытом. Среди гостей конференции ожидаются председатель AAOIFI шейх Ибрагим Бен Халифа Аль Халифа, председатель Шариатского совета AAOIFI, исламский ученый шейх Мухаммад Таки Усмани, глава Татарстана Рустам Минниханов, депутат Госдумы РФ Анатолий Аксаков, президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков, старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев, представители Центробанка РФ и Минфина РФ. "AAOIFI - "дочка" Исламского банка развития, которая разрабатывает стандарты по исламским финансам. Сегодня нам нужно понять, как они с учетом действующего законодательства могут найти свое применение в России, как нам проводить адаптацию. Эти стандарты на протяжении порядка пяти лет мы переводим с арабского языка, но их адаптация - сложная задача, которая должна решаться поступательно, необходимо внесение изменений в налоговый кодекс и другие базовые документы", - пояснила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. Организаторы мероприятия - AAOIFI, Агентство инвестиционного развития и министерство экономики Татарстана. Стратегическим партнером мероприятия выступит Сбербанк. ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" пройдет с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

https://ria.ru/20250326/kazan-2007553901.html

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россия, республика татарстан (татарстан), экономика