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Адаптацию стандартов аудита партнерских финансов обсудят на KazanForum - РИА Новости, 26.03.2025
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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
19:43 26.03.2025 (обновлено: 20:02 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/kazanforum-2007557977.html
Адаптацию стандартов аудита партнерских финансов обсудят на KazanForum
Адаптацию стандартов аудита партнерских финансов обсудят на KazanForum - РИА Новости, 26.03.2025
Адаптацию стандартов аудита партнерских финансов обсудят на KazanForum
Международная конференция AAOIFI (Организация бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений) "Исламские финансы и инвестиции: содействие... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T19:43:00+03:00
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республика татарстан
россия
республика татарстан (татарстан)
экономика
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КАЗАНЬ, 26 мар - РИА Новости. Международная конференция AAOIFI (Организация бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений) "Исламские финансы и инвестиции: содействие устойчивому развитию и глобальному партнерству" впервые пройдет в России в рамках международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2025", сообщает фонд "Росконгресс". "В России впервые пройдет международная конференция AAOIFI "Исламские финансы и инвестиции: содействие устойчивому развитию и глобальному партнерству", которая станет одним из важных мероприятий деловой программы KazanForum2025. Традиционно и ежегодно она проводилась в Бахрейне. 2025 год – юбилейный для дипломатических отношений России и Бахрейна – им исполняется 35 лет", - говорится в сообщении. Конференция AAIOFI - это экспертное, профессиональное, профильное мероприятие, объединяющее единомышленников в части развития инструментов исламского банкинга. Участники обсуждают инновационные продукты и новые инструменты на рынке, изучают, как они работают, обмениваются опытом. Среди гостей конференции ожидаются председатель AAOIFI шейх Ибрагим Бен Халифа Аль Халифа, председатель Шариатского совета AAOIFI, исламский ученый шейх Мухаммад Таки Усмани, глава Татарстана Рустам Минниханов, депутат Госдумы РФ Анатолий Аксаков, президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков, старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев, представители Центробанка РФ и Минфина РФ. "AAOIFI - "дочка" Исламского банка развития, которая разрабатывает стандарты по исламским финансам. Сегодня нам нужно понять, как они с учетом действующего законодательства могут найти свое применение в России, как нам проводить адаптацию. Эти стандарты на протяжении порядка пяти лет мы переводим с арабского языка, но их адаптация - сложная задача, которая должна решаться поступательно, необходимо внесение изменений в налоговый кодекс и другие базовые документы", - пояснила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. Организаторы мероприятия - AAOIFI, Агентство инвестиционного развития и министерство экономики Татарстана. Стратегическим партнером мероприятия выступит Сбербанк. ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" пройдет с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
https://ria.ru/20250326/kazan-2007553901.html
https://ria.ru/20250326/forum-2007551284.html
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россия, республика татарстан (татарстан), экономика
Республика Татарстан, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Экономика
Адаптацию стандартов аудита партнерских финансов обсудят на KazanForum

На KazanForum впервые в России пройдет международная конференция AAOIFI

© РИА Новости / Роман Кручинин | Перейти в медиабанкКазань
Казань - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Роман Кручинин
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КАЗАНЬ, 26 мар - РИА Новости. Международная конференция AAOIFI (Организация бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений) "Исламские финансы и инвестиции: содействие устойчивому развитию и глобальному партнерству" впервые пройдет в России в рамках международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2025", сообщает фонд "Росконгресс".
"В России впервые пройдет международная конференция AAOIFI "Исламские финансы и инвестиции: содействие устойчивому развитию и глобальному партнерству", которая станет одним из важных мероприятий деловой программы KazanForum2025. Традиционно и ежегодно она проводилась в Бахрейне. 2025 год – юбилейный для дипломатических отношений России и Бахрейна – им исполняется 35 лет", - говорится в сообщении.
Президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Стартапы из России и других стран представят на венчурном форуме в Казани
Вчера, 19:18
Конференция AAIOFI - это экспертное, профессиональное, профильное мероприятие, объединяющее единомышленников в части развития инструментов исламского банкинга. Участники обсуждают инновационные продукты и новые инструменты на рынке, изучают, как они работают, обмениваются опытом.
Среди гостей конференции ожидаются председатель AAOIFI шейх Ибрагим Бен Халифа Аль Халифа, председатель Шариатского совета AAOIFI, исламский ученый шейх Мухаммад Таки Усмани, глава Татарстана Рустам Минниханов, депутат Госдумы РФ Анатолий Аксаков, президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков, старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев, представители Центробанка РФ и Минфина РФ.
"AAOIFI - "дочка" Исламского банка развития, которая разрабатывает стандарты по исламским финансам. Сегодня нам нужно понять, как они с учетом действующего законодательства могут найти свое применение в России, как нам проводить адаптацию. Эти стандарты на протяжении порядка пяти лет мы переводим с арабского языка, но их адаптация - сложная задача, которая должна решаться поступательно, необходимо внесение изменений в налоговый кодекс и другие базовые документы", - пояснила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.
Организаторы мероприятия - AAOIFI, Агентство инвестиционного развития и министерство экономики Татарстана. Стратегическим партнером мероприятия выступит Сбербанк.
ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" пройдет с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Казань - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
В программе Российского венчурного форума в Казани поучаствуют 260 спикеров
Вчера, 19:04
 
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