https://ria.ru/20250326/kazanforum-2007425322.html
Международная ярмарка Kazan Halal Market пройдет в рамках KazanForum
Международная ярмарка Kazan Halal Market пройдет в рамках KazanForum - РИА Новости, 26.03.2025
Международная ярмарка Kazan Halal Market пройдет в рамках KazanForum
Международная торговая ярмарка Kazan Halal Market, где можно будет купить халяльные продукты, одежду, косметику, пройдет в Казани в дни международного... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T13:20:00+03:00
2025-03-26T13:20:00+03:00
2025-03-26T13:21:00+03:00
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КАЗАНЬ, 26 мар - РИА Новости. Международная торговая ярмарка Kazan Halal Market, где можно будет купить халяльные продукты, одежду, косметику, пройдет в Казани в дни международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2025", сообщает минсельхозпрод Татарстана. ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" пройдет с 13 по 18 мая в международном выставочном центре "Казань Экспо". "В рамках форума в агропромышленном парке "Казань" пройдет международная торговая ярмарка Kazan Halal Market. На самой большой халяльной торговой площадке в России можно будет купить продукты питания, одежду, аксессуары, косметику и другие товары с соответствующей сертификацией от ведущих компаний-производителей стран исламского мира", - говорится в сообщении. На ярмарке запланированы проведение мастер-классов по изготовлению открыток, игрушек, подставок и брелоков, а также выступления народных артистов, ансамблей и учащихся хореографической школы. Kazan Halal Market будет работать с 13 по 18 мая. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
https://ria.ru/20250321/tatarstan-2006411224.html
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россия, казань, марат хуснуллин, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Россия, Казань, Марат Хуснуллин, Республика Татарстан (Татарстан)
Международная ярмарка Kazan Halal Market пройдет в рамках KazanForum
Международная торговая ярмарка Kazan Halal Market пройдет в рамках KazanForum
КАЗАНЬ, 26 мар - РИА Новости. Международная торговая ярмарка Kazan Halal Market, где можно будет купить халяльные продукты, одежду, косметику, пройдет в Казани в дни международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2025", сообщает минсельхозпрод Татарстана.
ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" пройдет с 13 по 18 мая в международном выставочном центре "Казань Экспо".
"В рамках форума в агропромышленном парке "Казань" пройдет международная торговая ярмарка Kazan Halal Market. На самой большой халяльной торговой площадке в России можно будет купить продукты питания, одежду, аксессуары, косметику и другие товары с соответствующей сертификацией от ведущих компаний-производителей стран исламского мира", - говорится в сообщении.
На ярмарке запланированы проведение мастер-классов по изготовлению открыток, игрушек, подставок и брелоков, а также выступления народных артистов, ансамблей и учащихся хореографической школы.
Kazan Halal Market будет работать с 13 по 18 мая.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.