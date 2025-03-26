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Международная ярмарка Kazan Halal Market пройдет в рамках KazanForum - РИА Новости, 26.03.2025
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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
13:20 26.03.2025 (обновлено: 13:21 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/kazanforum-2007425322.html
Международная ярмарка Kazan Halal Market пройдет в рамках KazanForum
Международная ярмарка Kazan Halal Market пройдет в рамках KazanForum - РИА Новости, 26.03.2025
Международная ярмарка Kazan Halal Market пройдет в рамках KazanForum
Международная торговая ярмарка Kazan Halal Market, где можно будет купить халяльные продукты, одежду, косметику, пройдет в Казани в дни международного... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T13:20:00+03:00
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республика татарстан
россия
казань
марат хуснуллин
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 26 мар - РИА Новости. Международная торговая ярмарка Kazan Halal Market, где можно будет купить халяльные продукты, одежду, косметику, пройдет в Казани в дни международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2025", сообщает минсельхозпрод Татарстана. ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" пройдет с 13 по 18 мая в международном выставочном центре "Казань Экспо". "В рамках форума в агропромышленном парке "Казань" пройдет международная торговая ярмарка Kazan Halal Market. На самой большой халяльной торговой площадке в России можно будет купить продукты питания, одежду, аксессуары, косметику и другие товары с соответствующей сертификацией от ведущих компаний-производителей стран исламского мира", - говорится в сообщении. На ярмарке запланированы проведение мастер-классов по изготовлению открыток, игрушек, подставок и брелоков, а также выступления народных артистов, ансамблей и учащихся хореографической школы. Kazan Halal Market будет работать с 13 по 18 мая. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
https://ria.ru/20250321/tatarstan-2006411224.html
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россия
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россия, казань, марат хуснуллин, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Россия, Казань, Марат Хуснуллин, Республика Татарстан (Татарстан)
Международная ярмарка Kazan Halal Market пройдет в рамках KazanForum

Международная торговая ярмарка Kazan Halal Market пройдет в рамках KazanForum

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМечеть Кул-Шариф в Казанском кремле
Мечеть Кул-Шариф в Казанском кремле - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Мечеть Кул-Шариф в Казанском кремле. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 26 мар - РИА Новости. Международная торговая ярмарка Kazan Halal Market, где можно будет купить халяльные продукты, одежду, косметику, пройдет в Казани в дни международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2025", сообщает минсельхозпрод Татарстана.
ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" пройдет с 13 по 18 мая в международном выставочном центре "Казань Экспо".
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"В рамках форума в агропромышленном парке "Казань" пройдет международная торговая ярмарка Kazan Halal Market. На самой большой халяльной торговой площадке в России можно будет купить продукты питания, одежду, аксессуары, косметику и другие товары с соответствующей сертификацией от ведущих компаний-производителей стран исламского мира", - говорится в сообщении.
На ярмарке запланированы проведение мастер-классов по изготовлению открыток, игрушек, подставок и брелоков, а также выступления народных артистов, ансамблей и учащихся хореографической школы.
Kazan Halal Market будет работать с 13 по 18 мая.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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