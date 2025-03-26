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Стартапы из России и других стран представят на венчурном форуме в Казани - РИА Новости, 26.03.2025
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Республика Татарстан
 
19:18 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/kazan-2007553901.html
Стартапы из России и других стран представят на венчурном форуме в Казани
Стартапы из России и других стран представят на венчурном форуме в Казани - РИА Новости, 26.03.2025
Стартапы из России и других стран представят на венчурном форуме в Казани
На Российском венчурном форуме, который пройдет в Казани с 9 по 11 апреля, будут представлены стартапы из России, СНГ и других стран, сообщил президент Академии РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T19:18:00+03:00
2025-03-26T19:18:00+03:00
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
россия
казань
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. На Российском венчурном форуме, который пройдет в Казани с 9 по 11 апреля, будут представлены стартапы из России, СНГ и других стран, сообщил президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов. Главная тема форума этого года – "Технологическое предпринимательство: пространство высших компетенций". Минниханов в преддверии форума рассказал, почему инвесторы, авторы стартапов, представители вузов, корпораций и институтов развития стремятся приехать на это мероприятие. "У любого события должен быть результат. И у форума он есть. Это обусловлено многими факторами. Начнем с высоких рейтингов, которые говорят об активном участии республики в различных направлениях экономической деятельности страны. В общей экосистеме – это подтверждено исследованиями – мы по всем направлениям находимся на призовых местах. Активно усиливается инновационная составляющая экономики и промышленного роста республики. В Татарстане успешно функционируют две особые экономические зоны, пять территорий опережающего развития, шесть технопарков, 102 индустриальных парка, 24 отраслевых кластера. И мы славимся масштабными вузами: всего их 28, а шесть из них вошли в федеральную программу стратегического академического лидерства "Президент 2030". Еще одна наша "фишка" – пять передовых инженерных школ. И, конечно, все это в связке с индустриальными партнерами", – привел данные Минниханов. По его словам, передовые инженерные школы из этой пятерки уже вышли на ту форму деятельности, когда за счет поддержки индустриальных партнеров и участия в программах министерства науки и высшего образования, молодые предприниматели в области технологий уверенно выходят на результат. "Если говорить глобально, это связано с хорошим взаимодействием всех участников экосистемы с органами власти, с предприятиями, с частными инвесторами. Каждый научный проект, в том числе и стартапы, мы стараемся рассматривать в рамках единой поддержки, которая сегодня создана в Республике Татарстан. В связи с этим мы привлекаем в эту экосистему и выпускников наших вузов, и аспирантов естественно-научного профиля, которые могут реализовать свои идеи через систему технологического предпринимательства. Предлагаю приехать к нам на форум и увидеть, как это работает. Мы все не только расскажем, но и покажем, в том числе и в рамках технических визитов", – пообещал спикер. Он добавил, что Российский венчурный форум в Казани ждет авторов проектов и стартапов не только со всей России, но и из-за рубежа. Каждый может рассчитывать на то, что именно его проект выстрелит и получит поддержку заинтересованного инвестора. Как сообщила на пресс-конференции заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, площадка форума открывает новые возможности. "Чем важен форум в Казани? Как раз в его рамках студенты могут встретиться с потенциальными инвесторами своих проектов. Эта площадка открывает им новые возможности, а стране помогает решать важные стратегические задачи по усилению технологического суверенитета и ставить новые амбициозные цели для достижения технологического лидерства", – подчеркнула Петрова.
https://ria.ru/20250326/forum-2007551284.html
https://ria.ru/20250326/tatarstan-2007536892.html
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республика татарстан (татарстан), россия, казань
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Россия, Казань
Стартапы из России и других стран представят на венчурном форуме в Казани

На венчурном форуме в Казани представят российские и международные стартапы

© Фото : Ассоциация содействия цифровому развитию ТатарстанаПрезидент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов
Президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : Ассоциация содействия цифровому развитию Татарстана
Президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. На Российском венчурном форуме, который пройдет в Казани с 9 по 11 апреля, будут представлены стартапы из России, СНГ и других стран, сообщил президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов.
Главная тема форума этого года – "Технологическое предпринимательство: пространство высших компетенций".
Казань - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
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Минниханов в преддверии форума рассказал, почему инвесторы, авторы стартапов, представители вузов, корпораций и институтов развития стремятся приехать на это мероприятие.
"У любого события должен быть результат. И у форума он есть. Это обусловлено многими факторами. Начнем с высоких рейтингов, которые говорят об активном участии республики в различных направлениях экономической деятельности страны. В общей экосистеме – это подтверждено исследованиями – мы по всем направлениям находимся на призовых местах. Активно усиливается инновационная составляющая экономики и промышленного роста республики. В Татарстане успешно функционируют две особые экономические зоны, пять территорий опережающего развития, шесть технопарков, 102 индустриальных парка, 24 отраслевых кластера. И мы славимся масштабными вузами: всего их 28, а шесть из них вошли в федеральную программу стратегического академического лидерства "Президент 2030". Еще одна наша "фишка" – пять передовых инженерных школ. И, конечно, все это в связке с индустриальными партнерами", – привел данные Минниханов.
По его словам, передовые инженерные школы из этой пятерки уже вышли на ту форму деятельности, когда за счет поддержки индустриальных партнеров и участия в программах министерства науки и высшего образования, молодые предприниматели в области технологий уверенно выходят на результат.
"Если говорить глобально, это связано с хорошим взаимодействием всех участников экосистемы с органами власти, с предприятиями, с частными инвесторами. Каждый научный проект, в том числе и стартапы, мы стараемся рассматривать в рамках единой поддержки, которая сегодня создана в Республике Татарстан. В связи с этим мы привлекаем в эту экосистему и выпускников наших вузов, и аспирантов естественно-научного профиля, которые могут реализовать свои идеи через систему технологического предпринимательства. Предлагаю приехать к нам на форум и увидеть, как это работает. Мы все не только расскажем, но и покажем, в том числе и в рамках технических визитов", – пообещал спикер.
Он добавил, что Российский венчурный форум в Казани ждет авторов проектов и стартапов не только со всей России, но и из-за рубежа. Каждый может рассчитывать на то, что именно его проект выстрелит и получит поддержку заинтересованного инвестора.
Как сообщила на пресс-конференции заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, площадка форума открывает новые возможности.
"Чем важен форум в Казани? Как раз в его рамках студенты могут встретиться с потенциальными инвесторами своих проектов. Эта площадка открывает им новые возможности, а стране помогает решать важные стратегические задачи по усилению технологического суверенитета и ставить новые амбициозные цели для достижения технологического лидерства", – подчеркнула Петрова.
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