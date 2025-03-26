https://ria.ru/20250326/kareliya-2007470574.html

Более тысячи рабочих мест создадут в Кемско-Беломорской агломерации Карелии

Более тысячи рабочих мест создадут в Кемско-Беломорской агломерации Карелии - РИА Новости, 26.03.2025

Более тысячи рабочих мест создадут в Кемско-Беломорской агломерации Карелии

В карельской Кемско-Беломорской агломерации будет создано свыше 1 тысячи рабочих мест, сообщил глава республики Артур Парфенчиков. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T15:36:00+03:00

2025-03-26T15:36:00+03:00

2025-03-26T15:36:00+03:00

республика карелия

артур парфенчиков

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В карельской Кемско-Беломорской агломерации будет создано свыше 1 тысячи рабочих мест, сообщил глава республики Артур Парфенчиков. Заявление прозвучало в среду на площадке Международного арктического форума "Арктика – территория диалога". Руководитель региона выступил на сессии по развитию опорных населенных пунктов. На территории Карелии создана Кемско-Беломорская агломерации. Мастер–план — это своего рода долгосрочные планы комплексного развития территории. В ближайшие 10 лет агломерация будет развиваться по трем ключевым направлениям: создание транспортно–логического центра с выходом на Северный морской путь, добыча и переработка природных ресурсов, раскрытие туристического потенциала Белого моря и повышение качества жизни и среды в агломерации. "Арктика нужна России. Как Кемь, так и Беломорск, вошедшие в мастер-план развития агломерации до 2035 года, — это история нашей страны, транспортная составляющая Северного морского пути и Приграничья. Мы понимаем важность развития этих территорий с точки зрения обороны и экономической безопасности. Агломерация связывает Северную и Октябрьскую железные дороги, инвестиции в эти объекты продолжаются. Возрождения требуют водные пути карельской Арктики. Огромный потенциал имеет Беломоро – Балтийский канал. Но, чтобы реализовать эти планы, нужны люди. Для решения этих стратегических задач потребуются трудовые ресурсы. Не менее 1 тысячи рабочих мест будет создано в Кемско – Беломорской агломерации. И мы должны создать все условия для привлечения в Арктику людей", - сказал Парфенчиков, его слова приводит пресс-служба регионального правительства. Глава Карелии подчеркнул, что мастер–план создан на основе предложений и инициатив жителей этих территорий. "Мы должны обеспечить комфортные условия для жизни на этих территориях. При составлении мастер–плана жители агломерации выразили желание пользоваться чистой водой, иметь возможность посещать современные спортивные объекты. Только это сможет привлечь трудовые ресурсы и обеспечить прирост населения в карельской Арктике. На это и нацелен мастер–план", — подчеркнул Парфенчиков. Приоритетными мероприятиями Кемско-Беломорской агломерации являются реконструкция автомобильных дорог, капитальный ремонт образовательных учреждений, больниц, реконструкция стадиона, капитальный ремонт домов культуры, строительство сетей водоотведения в Кеми, сетей водоснабжения в Рабочеостровске, проектирование и строительство водозаборных сооружений в Кеми, капитальный ремонт водопроводных очистных сооружений в Беломорске, капитальный ремонт пожарной части в Кеми, обновление парка пожарно-спасительной и аварийно-спасательной техники на территории агломерации. Бюджет мероприятий оценивается в 16,5 миллиарда рублей. Мастер-планы развития агломераций разработаны по поручению президента России.

https://ria.ru/20250324/kareliya-2006982369.html

https://ria.ru/20250320/byudzhet-2006195725.html

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республика карелия, артур парфенчиков