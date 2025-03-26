https://ria.ru/20250326/kallas-2007581855.html

"Война с Россией": на Каллас обрушились в Сети из-за одного заявления

"Война с Россией": на Каллас обрушились в Сети из-за одного заявления - РИА Новости, 26.03.2025

"Война с Россией": на Каллас обрушились в Сети из-за одного заявления

Пользователи соцсети X критикуют воинственную риторику главы дипломатии ЕС Каи Каллас в адрес России. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T23:01:00+03:00

2025-03-26T23:01:00+03:00

2025-03-26T23:11:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Пользователи соцсети X критикуют воинственную риторику главы дипломатии ЕС Каи Каллас в адрес России.Ранее в среду в статье Politico отметили, что Каллас начали осуждать сразу после вступления в должность, когда во время визита в Киев она написала в X, что ЕС хочет победы Украины. Как сообщило издание, некоторым европейским чиновникам было не по себе от такого заявления."Если ее послушать, то создается впечатление, что мы воюем с Россией, а это не соответствует линии ЕС", — цитирует профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен неназваного европейского чиновника.Пользователи X недоумевают, как Каллас смогла занять свой пост."Ее категорическая враждебность по отношению к России была хорошо известна. Возникает вопрос, кто лоббировал ее, чтобы она заняла эту должность и почему?" — задался вопросом читатель."ЕС совершил сэппуку. ЕС — "спортивная звезда школы", над которой сейчас смеются. Европа закончилась, она никогда не восстановится ни экономически, ни политически. Никому в мире больше нет дела до Европы", — высказался другой."Кто ее назначил? Моя мама? Или руководство ЕС? Что бы она ни сказала, это официальная позиция ЕС. Не нравится — уходи в отставку", — раскритиковал Каллас пользователь."Больше похоже на фюрера или какого-нибудь эстонского головореза из СС", — отметил другой."ЕС, который не назначает на высокие должности очевидно некомпетентных дураков, был бы совершенно неузнаваем", — отметили в Сети."Она ужасна", — резюмировал читатель.В минувшую пятницу глава Евродипломатии Кая Каллас в интервью ERR заявила, что в случае поражения Украины Россия якобы захватит и Европу, этим она обосновала поддержку Киева.Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркнул, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

https://ria.ru/20250326/konflikt-2007576686.html

https://ria.ru/20250326/konflikt-2007570046.html

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в мире, россия, киев, кайя каллас, евросоюз, владимир путин, украина, такер карлсон, нато