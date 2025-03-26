https://ria.ru/20250326/kallas-2007356364.html

СМИ выяснили, с какой проблемой столкнулась Каллас из-за критики России

СМИ выяснили, с какой проблемой столкнулась Каллас из-за критики России - РИА Новости, 26.03.2025

СМИ выяснили, с какой проблемой столкнулась Каллас из-за критики России

В Европе критикуют воинственную риторику главы дипломатии ЕС Каи Каллас в адрес России, пишет Politico. В статье отмечается, что ее начали осуждать сразу после... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T09:55:00+03:00

2025-03-26T09:55:00+03:00

2025-03-26T17:15:00+03:00

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кайя каллас

россия

украина

европа

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В Европе критикуют воинственную риторику главы дипломатии ЕС Каи Каллас в адрес России, пишет Politico. В статье отмечается, что ее начали осуждать сразу после вступления в должность, когда во время визита в Киев она написала в X, что ЕС хочет победы Украины. Издание пишет, что некоторым европейским чиновникам было не по себе от такого заявления. "В последующие месяцы эти опасения только усилились, в том числе из-за ястребиной позиции Каллас, из-за которой она оказалась не в ладах с Испанией и Италией, не разделяющими ее мнение о России как о непосредственной угрозе ЕС", — говорится в публикации. Неназванный чиновник добавил, что если исходить из заявлений главы европейской дипломатии, то кажется, что ЕС находится в состоянии войны с Россией, что не соответствует линии союза. Кроме того, ее обвиняют в том, что она недостаточно прорабатывает свои внешнеполитические инициативы, в частности, не проводит предварительные консультации, чтобы заручиться поддержкой, пишет Politico. На прошлой неделе Каллас заявила, что поражение Москвы необходимо, чтобы избежать мировой войны.Президент России Владимир Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

https://ria.ru/20250326/koshkovich-2007349341.html

https://ria.ru/20250325/kallas-2007081199.html

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в мире, кайя каллас, россия, украина, европа, евросоюз