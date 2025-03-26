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Мишустин призвал обеспечить ключевые сферы экономики кадрами - РИА Новости, 26.03.2025
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12:43 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/kadry-2007406473.html
Мишустин призвал обеспечить ключевые сферы экономики кадрами
Мишустин призвал обеспечить ключевые сферы экономики кадрами - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин призвал обеспечить ключевые сферы экономики кадрами
Предприятия ключевых сфер экономики РФ должны быть обеспечены кадрами, для этого расширяется целевое обучение за счет бюджета, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:43:00+03:00
2025-03-26T12:43:00+03:00
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Предприятия ключевых сфер экономики РФ должны быть обеспечены кадрами, для этого расширяется целевое обучение за счет бюджета, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Предприятия ключевых сфер должны быть обеспечены кадрами. Для этого расширяем целевое обучение за счет федерального бюджета. Причем место работы выпускнику гарантировано, и он выбирает его сам", - сказал Мишустин. По его словам, на следующий учебный год увеличены квоты почти по 80 направлениям, а по некоторым медицинским профилям – до 100%.
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россия, михаил мишустин, госдума рф
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин призвал обеспечить ключевые сферы экономики кадрами

Мишустин призвал обеспечить кадрами предприятия ключевых сфер экономики РФ

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной думе
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной думе - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной думе
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Предприятия ключевых сфер экономики РФ должны быть обеспечены кадрами, для этого расширяется целевое обучение за счет бюджета, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"Предприятия ключевых сфер должны быть обеспечены кадрами. Для этого расширяем целевое обучение за счет федерального бюджета. Причем место работы выпускнику гарантировано, и он выбирает его сам", - сказал Мишустин.
По его словам, на следующий учебный год увеличены квоты почти по 80 направлениям, а по некоторым медицинским профилям – до 100%.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Ежегодные отчеты правительства РФ перед Государственной Думой
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