https://ria.ru/20250326/kadry-2007406473.html
Мишустин призвал обеспечить ключевые сферы экономики кадрами
Мишустин призвал обеспечить ключевые сферы экономики кадрами - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин призвал обеспечить ключевые сферы экономики кадрами
Предприятия ключевых сфер экономики РФ должны быть обеспечены кадрами, для этого расширяется целевое обучение за счет бюджета, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:43:00+03:00
2025-03-26T12:43:00+03:00
2025-03-26T12:43:00+03:00
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Предприятия ключевых сфер экономики РФ должны быть обеспечены кадрами, для этого расширяется целевое обучение за счет бюджета, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Предприятия ключевых сфер должны быть обеспечены кадрами. Для этого расширяем целевое обучение за счет федерального бюджета. Причем место работы выпускнику гарантировано, и он выбирает его сам", - сказал Мишустин. По его словам, на следующий учебный год увеличены квоты почти по 80 направлениям, а по некоторым медицинским профилям – до 100%.
https://ria.ru/20250326/otchety-2007353478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, госдума рф
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин призвал обеспечить ключевые сферы экономики кадрами
Мишустин призвал обеспечить кадрами предприятия ключевых сфер экономики РФ
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Предприятия ключевых сфер экономики РФ должны быть обеспечены кадрами, для этого расширяется целевое обучение за счет бюджета, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"Предприятия ключевых сфер должны быть обеспечены кадрами. Для этого расширяем целевое обучение за счет федерального бюджета. Причем место работы выпускнику гарантировано, и он выбирает его сам", - сказал Мишустин.
По его словам, на следующий учебный год увеличены квоты почти по 80 направлениям, а по некоторым медицинским профилям – до 100%.