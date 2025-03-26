https://ria.ru/20250326/kadry-2007406473.html

Мишустин призвал обеспечить ключевые сферы экономики кадрами

Мишустин призвал обеспечить ключевые сферы экономики кадрами - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин призвал обеспечить ключевые сферы экономики кадрами

Предприятия ключевых сфер экономики РФ должны быть обеспечены кадрами, для этого расширяется целевое обучение за счет бюджета, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:43:00+03:00

2025-03-26T12:43:00+03:00

2025-03-26T12:43:00+03:00

россия

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Предприятия ключевых сфер экономики РФ должны быть обеспечены кадрами, для этого расширяется целевое обучение за счет бюджета, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Предприятия ключевых сфер должны быть обеспечены кадрами. Для этого расширяем целевое обучение за счет федерального бюджета. Причем место работы выпускнику гарантировано, и он выбирает его сам", - сказал Мишустин. По его словам, на следующий учебный год увеличены квоты почти по 80 направлениям, а по некоторым медицинским профилям – до 100%.

https://ria.ru/20250326/otchety-2007353478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, михаил мишустин, госдума рф