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Шор прокомментировал задержание Гуцул - РИА Новости, 26.03.2025
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11:22 26.03.2025 (обновлено: 11:29 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/gutsul-2007374036.html
Шор прокомментировал задержание Гуцул
Шор прокомментировал задержание Гуцул - РИА Новости, 26.03.2025
Шор прокомментировал задержание Гуцул
Оппозиционер Илан Шор заявил, что власти Молдавии задержали главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, чтобы отчитаться перед Западом о борьбе с оппозицией. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T11:22:00+03:00
2025-03-26T11:29:00+03:00
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
молдавия
кишинев
илан шор
в мире
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КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Оппозиционер Илан Шор заявил, что власти Молдавии задержали главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, чтобы отчитаться перед Западом о борьбе с оппозицией.Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов."Они снимают кино про "страшную" оппозицию. Напустили карманных СМИ. На задержание хрупкой девушки направили целый отряд карманных прокуроров и силовиков. К Национальному антикоррупционному центру, куда позже доставили Евгению Александровну, прислали несколько экипажей полиции, отвлекая от реальной работы. Потом покажут это кино как отчет за полученный грантик", - написал Шор в своем Telegram-канале, комментируя задержание Гуцул.Он отметил, что этот "вопиющий беспредел" власти творят на глазах у семьи Евгении Гуцул, которая является молодой мамой.Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.
https://ria.ru/20250326/gutsul-2007363532.html
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евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, молдавия, кишинев, илан шор, в мире
Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Молдавия, Кишинев, Илан Шор, В мире
Шор прокомментировал задержание Гуцул

Шор: власти Молдавии задержали Гуцул, чтобы отчитаться перед Западом

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГлава Гагаузской автономии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Оппозиционер Илан Шор заявил, что власти Молдавии задержали главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, чтобы отчитаться перед Западом о борьбе с оппозицией.
Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Советник Гуцул назвал ее задержание незаконным
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"Они снимают кино про "страшную" оппозицию. Напустили карманных СМИ. На задержание хрупкой девушки направили целый отряд карманных прокуроров и силовиков. К Национальному антикоррупционному центру, куда позже доставили Евгению Александровну, прислали несколько экипажей полиции, отвлекая от реальной работы. Потом покажут это кино как отчет за полученный грантик", - написал Шор в своем Telegram-канале, комментируя задержание Гуцул.
Он отметил, что этот "вопиющий беспредел" власти творят на глазах у семьи Евгении Гуцул, которая является молодой мамой.
Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.
© Фото : Sputnik Молдова 2.0/TelegramАкция протеста против задержания Евгении Гуцул в Комрате
Акция протеста против задержания Евгении Гуцул в Комрате - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : Sputnik Молдова 2.0/Telegram
Акция протеста против задержания Евгении Гуцул в Комрате
 
Евгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии ГуцулМолдавияКишиневИлан ШорВ мире
 
 
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