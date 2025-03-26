https://ria.ru/20250326/gutsul-2007374036.html

Шор прокомментировал задержание Гуцул

Шор прокомментировал задержание Гуцул - РИА Новости, 26.03.2025

Шор прокомментировал задержание Гуцул

Оппозиционер Илан Шор заявил, что власти Молдавии задержали главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, чтобы отчитаться перед Западом о борьбе с оппозицией. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T11:22:00+03:00

2025-03-26T11:22:00+03:00

2025-03-26T11:29:00+03:00

евгения гуцул

задержание главы гагаузии гуцул

молдавия

кишинев

илан шор

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007358402_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_14b1a3b8c252482e3043e61c3eb0065e.jpg

КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Оппозиционер Илан Шор заявил, что власти Молдавии задержали главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, чтобы отчитаться перед Западом о борьбе с оппозицией.Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов."Они снимают кино про "страшную" оппозицию. Напустили карманных СМИ. На задержание хрупкой девушки направили целый отряд карманных прокуроров и силовиков. К Национальному антикоррупционному центру, куда позже доставили Евгению Александровну, прислали несколько экипажей полиции, отвлекая от реальной работы. Потом покажут это кино как отчет за полученный грантик", - написал Шор в своем Telegram-канале, комментируя задержание Гуцул.Он отметил, что этот "вопиющий беспредел" власти творят на глазах у семьи Евгении Гуцул, которая является молодой мамой.Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.

https://ria.ru/20250326/gutsul-2007363532.html

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, молдавия, кишинев, илан шор, в мире