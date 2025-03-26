https://ria.ru/20250326/gutsul-2007359588.html

Петров: задержание главы Гагаузии требует оценки международных организаций

Петров: задержание главы Гагаузии требует оценки международных организаций - РИА Новости, 26.03.2025

Петров: задержание главы Гагаузии требует оценки международных организаций

Задержание в Кишиневе главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул является серьезным прецедентом, который требует оценки международных... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T10:20:00+03:00

2025-03-26T10:20:00+03:00

2025-03-26T10:20:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

россия

евгения гуцул

юрий кузнецов

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КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Задержание в Кишиневе главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул является серьезным прецедентом, который требует оценки международных организаций и России, заявил РИА Новости замглавы Гагаузии Виктор Петров. Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа. "В случае с Гагаузией это прецедент, потому что никогда ранее такого в истории Молдавии не было, чтобы главу Гагаузии задерживали. Это очень серьезный прецедент, который требует оценки международных организаций, Российской Федерации. И мы будем призывать всех дать оценку такому деянию со стороны режима партии "Действие и солидарность", - сказал Петров. Ранее советник Гуцул Юрий Кузнецов сообщил журналистам, что она должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Гуцул также планировала обсудить в Турции важные для автономии вопросы. Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250326/gagauziya-2007357434.html

https://ria.ru/20250326/moldavija-2007322303.html

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в мире, молдавия, кишинев, россия, евгения гуцул, юрий кузнецов