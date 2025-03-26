Петров: задержание главы Гагаузии требует оценки международных организаций
Петров: задержание главы Гагаузии требует оценки международных организаций и РФ
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул
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КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Задержание в Кишиневе главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул является серьезным прецедентом, который требует оценки международных организаций и России, заявил РИА Новости замглавы Гагаузии Виктор Петров.
Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа.
"В случае с Гагаузией это прецедент, потому что никогда ранее такого в истории Молдавии не было, чтобы главу Гагаузии задерживали. Это очень серьезный прецедент, который требует оценки международных организаций, Российской Федерации. И мы будем призывать всех дать оценку такому деянию со стороны режима партии "Действие и солидарность", - сказал Петров.
Ранее советник Гуцул Юрий Кузнецов сообщил журналистам, что она должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Гуцул также планировала обсудить в Турции важные для автономии вопросы.
Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.