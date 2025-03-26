https://ria.ru/20250326/gosavtoinspektsiya-2006983500.html

В Госавтоинспекции разъяснили порядок продления водительских удостоверений

В Госавтоинспекции разъяснили порядок продления водительских удостоверений - РИА Новости, 26.03.2025

В Госавтоинспекции разъяснили порядок продления водительских удостоверений

Срок действия национальных водительских удостоверений, истекающий в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, продлевается автоматически еще на три... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T10:00:00+03:00

2025-03-26T10:00:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Срок действия национальных водительских удостоверений, истекающий в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, продлевается автоматически еще на три года, сообщили в Госавтоинспекции МВД России.Так, в случае истечения срока действия водительского удостоверения в мае 2025 года, например, оно будет считаться действительным до мая 2028 года. При этом никаких дополнительных отметок в документе проставлять не потребуется — продление происходит автоматически. Мера распространяется как на водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и на тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности."Автоматическое продление водительских удостоверений избавляет граждан от необходимости посещать подразделения Госавтоинспекции для замены документов. При этом возможность получить новый документ по желанию владельца остается. В случаях утери водительского удостоверения, его повреждения, изменения данных, к примеру, при смене фамилии, замена производится в стандартном порядке", — отметил заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Антон Белан.В Госавтоинспекции подчеркнули, что плановая замена водительских удостоверений не привязана к единой дате, а происходит по мере истечения срока действия каждого документа. Водителям в ведомстве порекомендовали следить за сроками их действия и учитывать особенности их использования за границей. Продленные национальные водительские удостоверения действуют только на территории Российской Федерации, за границей ими воспользоваться не получится.Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".

https://ria.ru/20241216/gosavtoinspektsiya-1989411081.html

https://ria.ru/20250227/gosavtoinspektsiya-2001782811.html

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