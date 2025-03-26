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Хегсет рассказал про содержание скандального чата Белого дома - РИА Новости, 26.03.2025
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19:47 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/glava-2007558450.html
Хегсет рассказал про содержание скандального чата Белого дома
Хегсет рассказал про содержание скандального чата Белого дома - РИА Новости, 26.03.2025
Хегсет рассказал про содержание скандального чата Белого дома
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что информация в скандальном чате руководства США об ударах по хуситам не содержала признаков "военных планов". РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T19:47:00+03:00
2025-03-26T19:47:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что информация в скандальном чате руководства США об ударах по хуситам не содержала признаков "военных планов". "Atlantic выпустил так называемые "военные планы", которые не содержат имен, целей, мест, подразделений, путей, источников, методов, секретной информации. Дерьмовые военные планы", - написал Хегсет в соцсети Х. Американские чиновники третий день пытаются убедить общественность, что в чате не было закрытой информации. Признав, что группа была и в ней состояли советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, глава Пентагона Пит Хегсет, глава нацразведки Тулси Габбард и директор ЦРУ Джон Рэтклифф, сообщается также, что сообщения в чат отправлял вице-президент Джей Ди Вэнс. Он заявил, что считает будто главред журнала преувеличил серьезность распространенной информации. Журнал в среду опубликовал скриншоты скандального чата, утверждая, что там обсуждались военные планы, хоть американские власти и отрицают это. Один из скриншотов якобы переписки показывает сообщения от главы Пентагона, в которых содержится время вылета, тип самолетов и целевые ориентиры, издание указывает, что эти сообщения были отправлены до ударов. Ранее редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг утверждал, что 11 марта он получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего журналист попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца.
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в мире, технологии, сша, йемен, пит хегсет, майк уолтц, тулси габбард, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру), ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Технологии, США, Йемен, Пит Хегсет, Майк Уолтц, Тулси Габбард, Министерство обороны США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Хегсет рассказал про содержание скандального чата Белого дома

Глава Пентагона Хегсет: информация в чате не содержала признаков военных планов

© AP Photo / Manuel Balce CenetaГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что информация в скандальном чате руководства США об ударах по хуситам не содержала признаков "военных планов".
"Atlantic выпустил так называемые "военные планы", которые не содержат имен, целей, мест, подразделений, путей, источников, методов, секретной информации. Дерьмовые военные планы", - написал Хегсет в соцсети Х.
Американские чиновники третий день пытаются убедить общественность, что в чате не было закрытой информации. Признав, что группа была и в ней состояли советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, глава Пентагона Пит Хегсет, глава нацразведки Тулси Габбард и директор ЦРУ Джон Рэтклифф, сообщается также, что сообщения в чат отправлял вице-президент Джей Ди Вэнс. Он заявил, что считает будто главред журнала преувеличил серьезность распространенной информации.
Журнал в среду опубликовал скриншоты скандального чата, утверждая, что там обсуждались военные планы, хоть американские власти и отрицают это. Один из скриншотов якобы переписки показывает сообщения от главы Пентагона, в которых содержится время вылета, тип самолетов и целевые ориентиры, издание указывает, что эти сообщения были отправлены до ударов.
Ранее редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг утверждал, что 11 марта он получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего журналист попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца.
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В миреТехнологииСШАЙеменПит ХегсетМайк УолтцТулси ГаббардМинистерство обороны СШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Ансар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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