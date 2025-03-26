https://ria.ru/20250326/gagauziya-2007440937.html
Парламент Гагаузии пригрозил провести массовые протесты
Парламент Гагаузии пригрозил провести массовые протесты - РИА Новости, 26.03.2025
Парламент Гагаузии пригрозил провести массовые протесты
Парламент Гагаузии предупреждает, что может организовать массовые протесты, если власти Молдавии не откажутся от курса на ликвидацию автономии. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T13:55:00+03:00
2025-03-26T13:55:00+03:00
2025-03-26T13:55:00+03:00
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КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Парламент Гагаузии предупреждает, что может организовать массовые протесты, если власти Молдавии не откажутся от курса на ликвидацию автономии. Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. "Если власти Республики Молдова продолжат курс на уничтожение автономии Гагаузии и преследование ее лидеров, Народное собрание оставляет за собой право инициировать внеочередной съезд депутатов всех уровней для рассмотрения вопроса о защите прав гагаузского народа с применением всех доступных инструментов и возможностей. Поддержать массовые акции протеста на всей территории Гагаузии и за ее пределами", - говорится в заявлении, единогласно принятом на экстренном заседании гагаузского парламента. Также депутаты будут готовы обратиться с заявлением о нарушении прав автономии к историческим партнерам в Турции, России, а также в международные институты (ООН, ОБСЕ, Совет Европы).
https://ria.ru/20250326/gutsul-2007382896.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, оон, обсе, совет европы, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Гагаузия, Молдавия, Кишинев, ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Парламент Гагаузии пригрозил провести массовые протесты
Парламент Гагаузии пригрозил протестами в ответ на попытки уничтожить автономию