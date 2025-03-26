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Парламент Гагаузии пригрозил провести массовые протесты - РИА Новости, 26.03.2025
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13:55 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/gagauziya-2007440937.html
Парламент Гагаузии пригрозил провести массовые протесты
Парламент Гагаузии пригрозил провести массовые протесты - РИА Новости, 26.03.2025
Парламент Гагаузии пригрозил провести массовые протесты
Парламент Гагаузии предупреждает, что может организовать массовые протесты, если власти Молдавии не откажутся от курса на ликвидацию автономии. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T13:55:00+03:00
2025-03-26T13:55:00+03:00
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задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Парламент Гагаузии предупреждает, что может организовать массовые протесты, если власти Молдавии не откажутся от курса на ликвидацию автономии. Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. "Если власти Республики Молдова продолжат курс на уничтожение автономии Гагаузии и преследование ее лидеров, Народное собрание оставляет за собой право инициировать внеочередной съезд депутатов всех уровней для рассмотрения вопроса о защите прав гагаузского народа с применением всех доступных инструментов и возможностей. Поддержать массовые акции протеста на всей территории Гагаузии и за ее пределами", - говорится в заявлении, единогласно принятом на экстренном заседании гагаузского парламента. Также депутаты будут готовы обратиться с заявлением о нарушении прав автономии к историческим партнерам в Турции, России, а также в международные институты (ООН, ОБСЕ, Совет Европы).
https://ria.ru/20250326/gutsul-2007382896.html
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в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, оон, обсе, совет европы, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Гагаузия, Молдавия, Кишинев, ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Парламент Гагаузии пригрозил провести массовые протесты

Парламент Гагаузии пригрозил протестами в ответ на попытки уничтожить автономию

© Фото : Sputnik Молдова 2.0/TelegramАкция протеста против задержания Евгении Гуцул в Комрате
Акция протеста против задержания Евгении Гуцул в Комрате - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : Sputnik Молдова 2.0/Telegram
Акция протеста против задержания Евгении Гуцул в Комрате
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КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Парламент Гагаузии предупреждает, что может организовать массовые протесты, если власти Молдавии не откажутся от курса на ликвидацию автономии.
Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.
"Если власти Республики Молдова продолжат курс на уничтожение автономии Гагаузии и преследование ее лидеров, Народное собрание оставляет за собой право инициировать внеочередной съезд депутатов всех уровней для рассмотрения вопроса о защите прав гагаузского народа с применением всех доступных инструментов и возможностей. Поддержать массовые акции протеста на всей территории Гагаузии и за ее пределами", - говорится в заявлении, единогласно принятом на экстренном заседании гагаузского парламента.
Также депутаты будут готовы обратиться с заявлением о нарушении прав автономии к историческим партнерам в Турции, России, а также в международные институты (ООН, ОБСЕ, Совет Европы).
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
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В миреГагаузияМолдавияКишиневООНОБСЕСовет ЕвропыЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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