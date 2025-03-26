https://ria.ru/20250326/gagauziya-2007355576.html

Генпрокуратура Молдавии подтвердила задержание главы Гагаузии

Генпрокуратура Молдавии подтвердила задержание главы Гагаузии - РИА Новости, 26.03.2025

Генпрокуратура Молдавии подтвердила задержание главы Гагаузии

Генеральная прокуратура Молдавии сообщила, что глава Гагаузской автономии в составе республики Евгения Гуцул задержана на 72 часа. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T09:47:00+03:00

2025-03-26T09:47:00+03:00

2025-03-26T10:06:00+03:00

в мире

евгения гуцул

юрий кузнецов

генеральная прокуратура рф

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КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Генеральная прокуратура Молдавии сообщила, что глава Гагаузской автономии в составе республики Евгения Гуцул задержана на 72 часа.Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что главу автономии задержали на 72 часа."Вечером 25 марта 2025 года на выходе из Кишиневского международного аэропорта появилась Глава автономного территориального образования Гагаузия. В результате плановых проверок, проведенных во время пограничного контроля, было установлено, что в информационных системах он фигурирует со статусом "оперативное задание" (в отношении этого лица проводятся дополнительные проверки - ред.). В соответствии с установленными законом процедурами компетентные органы были немедленно проинформированы. Впоследствии указанное лицо было задержано на 72 часа Национальным антикоррупционным центром", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте гнпрокуарутары.В ведомстве уточнили, что компетентные органы занимаются выяснением всех обстоятельств задержания.Ранее советник Гуцул Юрий Кузнецов сообщил журналистам, что она должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Гуцул также планировала обсудить в Турции важные для автономии вопросы.Ранее во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году.В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.

https://ria.ru/20250326/moldavija-2007327581.html

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в мире, евгения гуцул, юрий кузнецов, генеральная прокуратура рф, молдавия, кишинев, гагаузия