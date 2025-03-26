https://ria.ru/20250326/gagauzija-2007478090.html

В Гагаузии рассказали о работе правительства после ареста Гуцул

В Гагаузии рассказали о работе правительства после ареста Гуцул - РИА Новости, 26.03.2025

В Гагаузии рассказали о работе правительства после ареста Гуцул

Обязанности главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул в случае ее ареста будет исполнять первый замглавы региона, правительство Гагаузии не... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T16:07:00+03:00

2025-03-26T16:07:00+03:00

2025-03-26T16:07:00+03:00

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евгения гуцул

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задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Обязанности главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул в случае ее ареста будет исполнять первый замглавы региона, правительство Гагаузии не может быть распущено, заявил РИА Новости замглавы Гагаузии Виктор Петров. Накануне главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр Молдавии. В центре сообщили, что Гуцул задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. "По законодательству Гагаузии, если башкан (глава – ред.) по тем или иным причинам не может исполнять свои функциональные обязанности, их исполняет первый заместитель. Исполком не может быть распущен до нового (главы – ред.). Нужно утвердить новый исполком. Приходит новый башкан, представляет состав нового Исполкома народному собранию (местный парламент – ред.) и только после того, как народное собрание утвердит новый состав Исполкома, прежний Исполком уходит в отставку. До этого срока старый, то есть нынешний исполком, функционирует и исполняет свои должностные обязанности", - сказал Петров. Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого. Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250326/gagauziya-2007357434.html

https://ria.ru/20250326/gutsul-2007375161.html

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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, задержание главы гагаузии гуцул