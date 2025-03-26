https://ria.ru/20250326/forum-2007551284.html

В программе Российского венчурного форума в Казани поучаствуют 260 спикеров

В программе Российского венчурного форума в Казани поучаствуют 260 спикеров - РИА Новости, 26.03.2025

В программе Российского венчурного форума в Казани поучаствуют 260 спикеров

В деловой программе XIX Российского венчурного форума, который пройдет в Казани с 9 по 11 апреля, примут участие 260 спикеров из девяти стран мира, сообщил на... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T19:04:00+03:00

2025-03-26T19:04:00+03:00

2025-03-26T19:04:00+03:00

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

россия

казань

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149834/46/1498344697_0:198:2936:1850_1920x0_80_0_0_e3a9cf6951dbe4cd0ff3663c21ab0779.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В деловой программе XIX Российского венчурного форума, который пройдет в Казани с 9 по 11 апреля, примут участие 260 спикеров из девяти стран мира, сообщил на пресс-конференции, посвященной предстоящему мероприятию, директор Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан Дамир Галиев. "Задача нашего форума – это развитие в России инструментов поддержки технологического предпринимательства на разных стадиях. В форуме запланировано 51 мероприятие. Число подтвержденных спикеров и экспертов для участия в деловой программе – 260, из девяти стран мира, включая Россию. В частности, это Австрия, Беларусь, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Турция, Узбекистан, Франция. Нулевой день форума пройдет 9 апреля в “Иннополисе” – он включает в себя дискуссии по финансированию проектов в ранней стадии и презентацию компаний-резидентов особой экономической зоны “Иннополис”. Отмечу, что в этом году по сравнению с прошлым удвоилось количество участников нулевого дня – сегодня это более 600 человек", – рассказал Галиев. Основная программа начнется 10 апреля в "Казань Экспо". Она откроется пленарным заседанием, фокус которого определен как "технологическое предпринимательство – пространство высших компетенций". В заседании примут участие руководители институтов развития, партнеры управляющих компаний и венчурных фондов, представители корпораций, а также глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. "Это будет новый формат, который включает в себя три блока. Первый – визионерская часть, посвященная одному из перспективных трендов и тому, как стартапы могут на нем заработать. Во втором блоке запланированы тематические дискуссии с обсуждением трансформации платформы технологического предпринимательства, а также анализом состояния венчурного рынка. И третий блок – это вдохновляющая история успеха проекта, который ранее также выходил на площадки Российского венчурного форума, получал поддержку нашу, других институтов развития и добился впечатляющих результатов", – анонсировал директор Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан. Галиев рассказал о повестке форума и его ключевых мероприятиях, а также привел данные о тематике стартапов, которых на сегодняшний день подано 1,032 тысячи. С большим отрывом от других направлений проектов лидирует "искусственный интеллект" – 43,8%. Далее идут "робототехника и машиностроение" – 9,6%, "агропром и пищевые технологии" – 7,6%, а также "микроэлектроника и приборостроение", "ПО", "медицина и здоровье". В топ-5 наиболее активных участников-регионов России вошли Москва (305 стартапов), Татарстан (220) и Ленинградская область (114). "Форматы форума нацелены на увеличение вовлеченности, коммуникации и медийности, потому что многие участники приезжают в том числе за связями и выстраиванием отношений. Новшеством этого года является внедрение коротких образовательных лекций, которые мы назвали TechShorts. Также запланированы специальные мастер-классы от опытных экспертов, уже становящийся привычным формат венчурных игр, интерактивные мероприятия для студентов. Для неформального нетворкинга мы готовим вечерние программы и спортивную часть, например, турнир по гольфу. В целом, формат мероприятия позволит принять активное участие в нем даже новичкам", – заметил спикер. Директор Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан подчеркнул, что для стартапов всех стадий развития венчурный форум – это площадка, которая позволяет научиться новому, перенять опыт и знания, найти ресурсы для реализации своего бизнеса. "Причем ресурсы – в широком смысле, не только денежные. Для инвесторов – это возможность найти свой проект, расширить "воронку", познакомиться с другими инвесторами и даже обсудить сделки на площадках форума. На примере прошлых лет могу сказать, что буквально на полях смотра, за кофе решались судьбы проектов. Для государственных институтов развития форум станет объединяющей площадкой взаимодействия и обмена лучшими практиками в области поддержки инновационного предпринимательства. Наконец, для корпораций – это возможность исследовать новейшую ситуацию в сфере технологий и найти для себя кадры – как мы знаем, бывают случаи, когда команду стартапа выкупают полностью", – отметил Галиев. Генеральный партнер форума и гендиректор "БАРС Груп" Тимур Ахмеров, в свою очередь, посоветовал стартаперам-участникам заранее изучить "философию" потенциальных инвесторов, чтобы увеличить шансы на удачную сделку. В 2025 году на форуме впервые пройдет "Ярмарка вакансий". На ней работодатели смогут найти ценные кадры, а соискатели – шанс попасть на желаемую работу. Ожидается, что в "Ярмарке вакансий" форума примет участие свыше 2 тысяч человек. Формат предполагает возможность переговоров и индивидуальных собеседований прямо на полях смотра.

https://ria.ru/20250326/tatarstan-2007536892.html

https://ria.ru/20250326/kazanforum-2007425322.html

республика татарстан (татарстан)

россия

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика татарстан (татарстан), россия, казань