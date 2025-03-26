https://ria.ru/20250326/festival-2007443389.html

Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" пройдет в Костромской области

Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" пройдет в Костромской области - РИА Новости, 26.03.2025

Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" пройдет в Костромской области

Международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев" пройдет в Костромской области 9-11 апреля, сообщают организаторы. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T14:04:00+03:00

2025-03-26T14:04:00+03:00

2025-03-26T16:03:00+03:00

костромская область

сергей ситников

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев" пройдет в Костромской области 9-11 апреля, сообщают организаторы. Показы организованы совместно с администрацией Костромской области при поддержке губернатора Сергея Ситникова и благотворительного фонда "Гордимся тобой". Мероприятия пройдут сразу во всех районных центрах и Костроме. Одним из главных событий станет церемония открытия. Она состоится 9 апреля в 19:00 в КВЦ "Губернский" в Костроме. Зрителей ждет премьера военного документалиста RT Ольги Кирий "Сестры милосердия". "Они везде, где нужна помощь. Как и в Первую мировую войну, в Крымскую кампанию, во всех исторических событиях, когда лилась кровь на полях сражений, — сестры всегда рядом", — рассказывает автор картины Ольга Кирий, ее слова приводятся в пресс-релизе. Для гостей вечера выступят полюбившиеся зрителям и бойцам фронтовые группы "Зверобой" и "Катюша". А также балет "Кострома". "У людей должно быть чувство сопереживания, причастности к тому, что сейчас происходит. Нужно смотреть, нужно встречаться", — считает президент Русского национального балета "Кострома" Елена Царенко. Зрителям покажут более 10 документальных работ известных авторов и режиссеров, в том числе зарубежных. "В программу фестиваля войдут и два фильма от местных журналистов. Им есть о чем рассказать. Сейчас три полка от Костромы воюют на передовой. Костромская область — один из самых неравнодушных регионов, где, пожалуй, каждый житель поддерживает наш фронт", — отметила генеральный продюсер фестиваля "RТ.Док: Время наших героев" Екатерина Яковлева. Зрительская и деловая программы пройдут 10-11 апреля в Доме музыки. Там состоятся круглые столы и встречи с бойцами, военкорами, фронтовыми музыкантами, авторами, героями фильмов. Среди них: пранк-журналисты Вован и Лексус, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, итальянский режиссер Сара Реджинелла, военкоры Александр Рогаткин, Николай Цонку, Клим Поплавский, Руслан Гусаров, Ольга Кирий и другие.

https://ria.ru/20250320/sitnikov-2006234798.html

https://ria.ru/20250318/patronazh-2005824913.html

костромская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

костромская область, сергей ситников