В ЕС раскрыли, как будут оценивать возможность отмены санкций против России
Представитель ЕК Хиппер: ЕС будет судить о России по делам, а не по словам
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Евросоюз будет судить по делам, а не по словам в вопросе отмены или смягчения антироссийских санкций, введенных в связи с конфликтом на Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление представителя Еврокомиссии Аниты Хиппер.
Во вторник США достигли отдельных договоренностей с Украиной и Россией о приостановке их атак на море и против энергетических объектов, при этом Вашингтон согласился добиваться отмены некоторых санкций против Москвы. По словам Хиппер, Еврокомиссия приняла к сведению переговоры о безопасности судоходства в Черном море.
"Опыт показывает, что о России нужно судить по ее действиям, а не по словам... Россия должна продемонстрировать подлинную политическую волю..." - заявила Хиппер, официальный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
Она добавила, что одним из главных условий для изменения или отмены санкций будет "вывод всех российских военных сил".
В заявлении Еврокомиссии также утверждается, что европейские санкции не направлены на торговлю сельскохозяйственными товарами, включая продукты питания, зерно и удобрения.
На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
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