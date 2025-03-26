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В ЕС раскрыли, как будут оценивать возможность отмены санкций против России - РИА Новости, 26.03.2025
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17:52 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/es-2007534611.html
В ЕС раскрыли, как будут оценивать возможность отмены санкций против России
В ЕС раскрыли, как будут оценивать возможность отмены санкций против России - РИА Новости, 26.03.2025
В ЕС раскрыли, как будут оценивать возможность отмены санкций против России
Евросоюз будет судить по делам, а не по словам в вопросе отмены или смягчения антироссийских санкций, введенных в связи с конфликтом на Украине, передает... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T17:52:00+03:00
2025-03-26T17:52:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Евросоюз будет судить по делам, а не по словам в вопросе отмены или смягчения антироссийских санкций, введенных в связи с конфликтом на Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление представителя Еврокомиссии Аниты Хиппер. Во вторник США достигли отдельных договоренностей с Украиной и Россией о приостановке их атак на море и против энергетических объектов, при этом Вашингтон согласился добиваться отмены некоторых санкций против Москвы. По словам Хиппер, Еврокомиссия приняла к сведению переговоры о безопасности судоходства в Черном море. "Опыт показывает, что о России нужно судить по ее действиям, а не по словам... Россия должна продемонстрировать подлинную политическую волю..." - заявила Хиппер, официальный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Она добавила, что одним из главных условий для изменения или отмены санкций будет "вывод всех российских военных сил". В заявлении Еврокомиссии также утверждается, что европейские санкции не направлены на торговлю сельскохозяйственными товарами, включая продукты питания, зерно и удобрения. На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
https://ria.ru/20250325/vstrecha-2007281585.html
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в мире, россия, украина, сша, еврокомиссия, евросоюз, россельхозбанк
В мире, Россия, Украина, США, Еврокомиссия, Евросоюз, Россельхозбанк
В ЕС раскрыли, как будут оценивать возможность отмены санкций против России

Представитель ЕК Хиппер: ЕС будет судить о России по делам, а не по словам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Евросоюз будет судить по делам, а не по словам в вопросе отмены или смягчения антироссийских санкций, введенных в связи с конфликтом на Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление представителя Еврокомиссии Аниты Хиппер.
Во вторник США достигли отдельных договоренностей с Украиной и Россией о приостановке их атак на море и против энергетических объектов, при этом Вашингтон согласился добиваться отмены некоторых санкций против Москвы. По словам Хиппер, Еврокомиссия приняла к сведению переговоры о безопасности судоходства в Черном море.
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"Опыт показывает, что о России нужно судить по ее действиям, а не по словам... Россия должна продемонстрировать подлинную политическую волю..." - заявила Хиппер, официальный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
Она добавила, что одним из главных условий для изменения или отмены санкций будет "вывод всех российских военных сил".
В заявлении Еврокомиссии также утверждается, что европейские санкции не направлены на торговлю сельскохозяйственными товарами, включая продукты питания, зерно и удобрения.
На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
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