https://ria.ru/20250326/energetika-2007501958.html
Российская энергетика продолжает стабильно работать, несмотря на атаки ВСУ
Российская энергетика продолжает стабильно работать, несмотря на атаки ВСУ - РИА Новости, 26.03.2025
Российская энергетика продолжает стабильно работать, несмотря на атаки ВСУ
Российская энергетика продолжает работать стабильно несмотря на атаки на энергетическую инфрастуктуру, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T16:46:00+03:00
2025-03-26T16:46:00+03:00
2025-03-26T16:59:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российская энергетика продолжает работать стабильно несмотря на атаки на энергетическую инфрастуктуру, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Украинская сторона, несмотря на все обсуждения, касающиеся приостановки, тем не менее продолжает атаки на наши энергетические объекты, на нашу энергетическую инфраструктуру. Для нас это, безусловно, требует дополнительных усилий по восстановлению этих объектов. Но в целом наша энергетика продолжает работать стабильно, надежно, с точки зрения поставки газа и обеспечения электроэнергии потребителя", - сказал он.Во вторник Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США, прошедшей в Эр-Рияде. Согласно заявлению, Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон.Кремль также опубликовал согласованный российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме. Туда вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции, вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители.
https://ria.ru/20250324/pvo-2007009627.html
https://ria.ru/20250325/ataka-2007110302.html
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вооруженные силы украины, россия, сша, украина, александр новак
Вооруженные силы Украины, Россия, США, Украина, Александр Новак
Российская энергетика продолжает стабильно работать, несмотря на атаки ВСУ
Новак: энергетика России продолжает стабильно работать, несмотря на атаки ВСУ
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российская энергетика продолжает работать стабильно несмотря на атаки на энергетическую инфрастуктуру, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Украинская сторона, несмотря на все обсуждения, касающиеся приостановки, тем не менее продолжает атаки на наши энергетические объекты, на нашу энергетическую инфраструктуру. Для нас это, безусловно, требует дополнительных усилий по восстановлению этих объектов. Но в целом наша энергетика продолжает работать стабильно, надежно, с точки зрения поставки газа и обеспечения электроэнергии потребителя", - сказал он.
Во вторник Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России
и США
, прошедшей в Эр-Рияде. Согласно заявлению, Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины
сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон.
Кремль также опубликовал согласованный российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме. Туда вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции, вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители.