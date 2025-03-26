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Мишустин рассказал о росте производства электроэнергии в России - РИА Новости, 26.03.2025
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13:18 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/elektroenergiya-2007424431.html
Мишустин рассказал о росте производства электроэнергии в России
Мишустин рассказал о росте производства электроэнергии в России - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин рассказал о росте производства электроэнергии в России
Производство электроэнергии в России за последние пять лет выросло на 13%, было введено в строй почти 10 ГВт новых генерирующих мощностей, заявил... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T13:18:00+03:00
2025-03-26T13:18:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Производство электроэнергии в России за последние пять лет выросло на 13%, было введено в строй почти 10 ГВт новых генерирующих мощностей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчёт о работе правительства. "В целом за пять лет ввод новых генерирующих мощностей составил почти 10 ГВт. Производство электричества выросло на 13%, что значительно повысило надежность энергоснабжения в наших регионах", - сказал он. Также премьер-министр добавил, что на современных подстанциях и линиях электропередачи доля российского оборудования и технологий уже превышает 90%. По последним данным Росстата, выработка электроэнергии в России в прошлом году выросла на 2,4% по сравнению с 2023 годом - до 1,209 триллиона кВт.ч.
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экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Мишустин рассказал о росте производства электроэнергии в России

Мишустин: производство электроэнергии в России за пять лет выросло на 13%

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Производство электроэнергии в России за последние пять лет выросло на 13%, было введено в строй почти 10 ГВт новых генерирующих мощностей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчёт о работе правительства.
"В целом за пять лет ввод новых генерирующих мощностей составил почти 10 ГВт. Производство электричества выросло на 13%, что значительно повысило надежность энергоснабжения в наших регионах", - сказал он.
Также премьер-министр добавил, что на современных подстанциях и линиях электропередачи доля российского оборудования и технологий уже превышает 90%.
По последним данным Росстата, выработка электроэнергии в России в прошлом году выросла на 2,4% по сравнению с 2023 годом - до 1,209 триллиона кВт.ч.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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