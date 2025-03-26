https://ria.ru/20250326/eksport-2007418976.html

Мишустин рассказал, как идет торговля с дружественными странами

Мишустин рассказал, как идет торговля с дружественными странами - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин рассказал, как идет торговля с дружественными странами

Российский экспорт в дружественные страны вырос почти на 8,5% по итогам прошлого года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T13:07:00+03:00

2025-03-26T13:07:00+03:00

2025-03-26T13:07:00+03:00

экономика

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китай

михаил мишустин

госдума рф

снг

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российский экспорт в дружественные страны вырос почти на 8,5% по итогам прошлого года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году. "Российский экспорт в дружественные страны вырос почти на 8,5% по итогам 2024 года. А его доля в общем объеме поставок за рубеж увеличилась более чем вдвое за последние шесть лет", - отметил Мишустин. Премьер напомнил, что в прошлом году вступило в силу соглашение о свободной торговле услугами в СНГ, которое станет основой для роста такого сектора. А также завершены переговоры по проекту обновленного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций с Китаем. По словам Мишустина, дальнейшему расширению внешнеэкономических связей послужит выполнение соглашения о единой системе таможенного транзита ЕАЭС, подписанного лидерами стран в декабре прошлого года. Оно открыто для партнеров, которые не являются членами объединения, и призвано обеспечить бесшовный транзит по всей территории союза и в дружественных государствах.

https://ria.ru/20241014/rossija-1977962202.html

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экономика, россия, китай, михаил мишустин, госдума рф, снг, евразийский экономический союз