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Мишустин призвал наращивать темпы роста экономики - РИА Новости, 26.03.2025
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14:13 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/ekonomika-2007446667.html
Мишустин призвал наращивать темпы роста экономики
Мишустин призвал наращивать темпы роста экономики - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин призвал наращивать темпы роста экономики
Наращивать темпы роста экономики нужно в тех рамках, в которых это не противоречит макроэкономической стабильности России, заявил глава кабмина РФ Михаил... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:13:00+03:00
2025-03-26T14:13:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Наращивать темпы роста экономики нужно в тех рамках, в которых это не противоречит макроэкономической стабильности России, заявил глава кабмина РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Нам необходимо наращивать темпы роста экономики в той степени, в которой это не противоречит макроэкономической стабильности России и качеству жизни людей", - сказал премьер-министр. По словам Мишустина, нельзя постоянно иметь очень высокие темпы роста. "Однако именно балансы и экономика предложения дадут нам соответствующий результат", - подчеркнул он.
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Мишустин: наращивать темпы роста экономики нужно в рамках, в которых это не противоречит макроэкономической стабильности
Мишустин заявил, что наращивать темпы роста экономики нужно в тех рамках, в которых это не противоречит макроэкономической стабильности России. Подробнее на видео – об этой теме и о том, какие меры принимаются в стране для борьбы с инфляцией.
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экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин призвал наращивать темпы роста экономики

Мишустин призвал наращивать рост экономики без противоречий стабильности РФ

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Наращивать темпы роста экономики нужно в тех рамках, в которых это не противоречит макроэкономической стабильности России, заявил глава кабмина РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"Нам необходимо наращивать темпы роста экономики в той степени, в которой это не противоречит макроэкономической стабильности России и качеству жизни людей", - сказал премьер-министр.
По словам Мишустина, нельзя постоянно иметь очень высокие темпы роста.
"Однако именно балансы и экономика предложения дадут нам соответствующий результат", - подчеркнул он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Ежегодные отчеты правительства РФ перед Государственной Думой
Вчера, 12:21
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
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