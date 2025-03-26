https://ria.ru/20250326/ekonomika-2007446667.html

Мишустин призвал наращивать темпы роста экономики

Мишустин призвал наращивать темпы роста экономики - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин призвал наращивать темпы роста экономики

Наращивать темпы роста экономики нужно в тех рамках, в которых это не противоречит макроэкономической стабильности России, заявил глава кабмина РФ Михаил... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T14:13:00+03:00

2025-03-26T14:13:00+03:00

2025-03-26T14:13:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Наращивать темпы роста экономики нужно в тех рамках, в которых это не противоречит макроэкономической стабильности России, заявил глава кабмина РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Нам необходимо наращивать темпы роста экономики в той степени, в которой это не противоречит макроэкономической стабильности России и качеству жизни людей", - сказал премьер-министр. По словам Мишустина, нельзя постоянно иметь очень высокие темпы роста. "Однако именно балансы и экономика предложения дадут нам соответствующий результат", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250326/otchety-2007353478.html

россия

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Мишустин: наращивать темпы роста экономики нужно в рамках, в которых это не противоречит макроэкономической стабильности Мишустин заявил, что наращивать темпы роста экономики нужно в тех рамках, в которых это не противоречит макроэкономической стабильности России. Подробнее на видео – об этой теме и о том, какие меры принимаются в стране для борьбы с инфляцией. 2025-03-26T14:13 true PT1M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф