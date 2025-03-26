https://ria.ru/20250326/ekonomika-2007391171.html
Российская экономика становится все более технологичной, заявил Мишустин
Российская экономика становится все более технологичной, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.03.2025
Российская экономика становится все более технологичной, заявил Мишустин
Российская экономика становится более технологичной и диверсифицированной, заявил премьер России Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:10:00+03:00
2025-03-26T12:10:00+03:00
2025-03-26T12:15:00+03:00
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российская экономика становится более технологичной и диверсифицированной, заявил премьер России Михаил Мишустин."Наша экономика постепенно становится более технологичной и диверсифицированной, что благоприятно влияет на макроэкономические условия и бюджетную устойчивость, создает базу для решения долгосрочных задач", - сказал Мишустин в ходе своего выступления с отчетом о работе правительства за 2024 год.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Россия
Российская экономика становится все более технологичной, заявил Мишустин
Мишустин: экономика РФ становится все более технологичной и диверсифицированной