https://ria.ru/20250326/ekonomika-2007391171.html

Российская экономика становится все более технологичной, заявил Мишустин

Российская экономика становится все более технологичной, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.03.2025

Российская экономика становится все более технологичной, заявил Мишустин

Российская экономика становится более технологичной и диверсифицированной, заявил премьер России Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:10:00+03:00

2025-03-26T12:10:00+03:00

2025-03-26T12:15:00+03:00

экономика

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российская экономика становится более технологичной и диверсифицированной, заявил премьер России Михаил Мишустин."Наша экономика постепенно становится более технологичной и диверсифицированной, что благоприятно влияет на макроэкономические условия и бюджетную устойчивость, создает базу для решения долгосрочных задач", - сказал Мишустин в ходе своего выступления с отчетом о работе правительства за 2024 год.

россия

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, михаил мишустин, россия