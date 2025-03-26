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В Подмосковье обновят 500 километров сельских и подъездных дорог
В Подмосковье обновят 500 километров сельских и подъездных дорог - РИА Новости, 26.03.2025
В Подмосковье обновят 500 километров сельских и подъездных дорог
В Московской области отремонтируют 500 километров дорог, ведущих к малым населенным пунктам, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T19:37:00+03:00
2025-03-26T19:37:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В Московской области отремонтируют 500 километров дорог, ведущих к малым населенным пунктам, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Работы проведут в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". "Ежегодно мы уделяем большое внимание ремонту дорог в черте малых населенных пунктов и подъездов к деревням, селам, поселкам, чтобы обеспечить комфортный проезд жителей к домам и социальным объектам. В этом сезоне специалисты "Мосавтодора" отремонтируют порядка 200 участков региональной сети, обеспечивающих связь малых населенных пунктов с 37 окружными центрами", – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба. Так, в Сергиево-Посадском округе планируется обновить покрытие на подъезде от Ярославского шоссе к селу Глинково, в Орехове-Зуевском округе ремонт проведут на участке дороги, соединяющем поселок Авсюнино и деревню Дорохово, в Воскресенском районе новое покрытие появится в селе Марчуги. В Серпухове ремонтные работы выполнят в деревнях Мартьяново и Лужки, а в Чехове – в поселке городского типа Столбовая на улице Школьной. В Шаховской дорожное полотно заменят на участке между деревнями Бурцево и Андреевское, а в Истре от железнодорожной станции Холщевики до деревни Глебово и на других участках.
https://ria.ru/20250326/podmoskove-2007556904.html
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московская область (подмосковье), дороги
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дороги
В Подмосковье обновят 500 километров сельских и подъездных дорог
В Московской области заменят 500 километров сельских и подъездных дорог
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В Московской области отремонтируют 500 километров дорог, ведущих к малым населенным пунктам, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Работы проведут в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".
"Ежегодно мы уделяем большое внимание ремонту дорог в черте малых населенных пунктов и подъездов к деревням, селам, поселкам, чтобы обеспечить комфортный проезд жителей к домам и социальным объектам. В этом сезоне специалисты "Мосавтодора" отремонтируют порядка 200 участков региональной сети, обеспечивающих связь малых населенных пунктов с 37 окружными центрами", – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.
Так, в Сергиево-Посадском округе планируется обновить покрытие на подъезде от Ярославского шоссе к селу Глинково, в Орехове-Зуевском округе ремонт проведут на участке дороги, соединяющем поселок Авсюнино и деревню Дорохово, в Воскресенском районе новое покрытие появится в селе Марчуги.
В Серпухове ремонтные работы выполнят в деревнях Мартьяново и Лужки, а в Чехове – в поселке городского типа Столбовая на улице Школьной. В Шаховской дорожное полотно заменят на участке между деревнями Бурцево и Андреевское, а в Истре от железнодорожной станции Холщевики до деревни Глебово и на других участках.