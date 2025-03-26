https://ria.ru/20250326/donbass-2007322494.html

Французская ассоциация SOS Donbass доставила гумпомощь в Донбасс

Французская ассоциация SOS Donbass доставила гумпомощь в Донбасс - РИА Новости, 26.03.2025

Французская ассоциация SOS Donbass доставила гумпомощь в Донбасс

Французская ассоциация SOS Donbass, помогающая жителям Донбасса, впервые более чем за год смогла доставить партию гуманитарного груза в Донецк, сообщила её... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T00:29:00+03:00

2025-03-26T00:29:00+03:00

2025-03-26T00:29:00+03:00

в мире

донбасс

франция

донецк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928512649_74:0:1206:637_1920x0_80_0_0_5ce05b8351aa44747dc936aedde7c6fb.jpg

ПАРИЖ, 26 мар - РИА Новости. Французская ассоциация SOS Donbass, помогающая жителям Донбасса, впервые более чем за год смогла доставить партию гуманитарного груза в Донецк, сообщила её основатель и волонтер Анна Новикова в Telegram-канале организации. "Наш третий гуманитарный конвой впервые за год смог добраться до Донбасса. Несмотря на закрытие счетов, давление со стороны полиции во Франции и многочисленные препятствия от платформ для сбора средств, мы смогли пробиться", - заявила Новикова. По ее словам, сейчас два француза-волонтёра ассоциации находятся в Донецке. С завтрашнего дня они начнут раздачу гуманитарной помощи совместно с другими волонтёрами. После этого они поедут в Луганск, уточнила Новикова. Предыдущие конвои с гуманитарной помощью были отправлены на Донбасс в 2023 году. Ассоциация SOS Donbass совместно с движением Stop Killing Donbass, объединяющим 13 ассоциаций из разных европейских стран, регулярно проводит акции по поддержке населения ДНР и ЛНР. Ассоциации, в том числе, организовывали митинги напротив заводов военной компании KNDS (ранее Nexter) во Франции, производящей, в частности, гаубицы Caesar, которые Франция поставляет Украине.

https://ria.ru/20250312/onf-2004523057.html

https://ria.ru/20241225/gumpomosch-1991289430.html

донбасс

франция

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донбасс, франция, донецк