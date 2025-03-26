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Французская ассоциация SOS Donbass доставила гумпомощь в Донбасс - РИА Новости, 26.03.2025
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00:29 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/donbass-2007322494.html
Французская ассоциация SOS Donbass доставила гумпомощь в Донбасс
Французская ассоциация SOS Donbass доставила гумпомощь в Донбасс - РИА Новости, 26.03.2025
Французская ассоциация SOS Donbass доставила гумпомощь в Донбасс
Французская ассоциация SOS Donbass, помогающая жителям Донбасса, впервые более чем за год смогла доставить партию гуманитарного груза в Донецк, сообщила её... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T00:29:00+03:00
2025-03-26T00:29:00+03:00
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ПАРИЖ, 26 мар - РИА Новости. Французская ассоциация SOS Donbass, помогающая жителям Донбасса, впервые более чем за год смогла доставить партию гуманитарного груза в Донецк, сообщила её основатель и волонтер Анна Новикова в Telegram-канале организации. "Наш третий гуманитарный конвой впервые за год смог добраться до Донбасса. Несмотря на закрытие счетов, давление со стороны полиции во Франции и многочисленные препятствия от платформ для сбора средств, мы смогли пробиться", - заявила Новикова. По ее словам, сейчас два француза-волонтёра ассоциации находятся в Донецке. С завтрашнего дня они начнут раздачу гуманитарной помощи совместно с другими волонтёрами. После этого они поедут в Луганск, уточнила Новикова. Предыдущие конвои с гуманитарной помощью были отправлены на Донбасс в 2023 году. Ассоциация SOS Donbass совместно с движением Stop Killing Donbass, объединяющим 13 ассоциаций из разных европейских стран, регулярно проводит акции по поддержке населения ДНР и ЛНР. Ассоциации, в том числе, организовывали митинги напротив заводов военной компании KNDS (ранее Nexter) во Франции, производящей, в частности, гаубицы Caesar, которые Франция поставляет Украине.
https://ria.ru/20250312/onf-2004523057.html
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в мире, донбасс, франция, донецк
В мире, Донбасс, Франция, Донецк
Французская ассоциация SOS Donbass доставила гумпомощь в Донбасс

Французская НКО SOS Donbass впервые за год доставила партию гумпомощи в Донецк

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ПАРИЖ, 26 мар - РИА Новости. Французская ассоциация SOS Donbass, помогающая жителям Донбасса, впервые более чем за год смогла доставить партию гуманитарного груза в Донецк, сообщила её основатель и волонтер Анна Новикова в Telegram-канале организации.
"Наш третий гуманитарный конвой впервые за год смог добраться до Донбасса. Несмотря на закрытие счетов, давление со стороны полиции во Франции и многочисленные препятствия от платформ для сбора средств, мы смогли пробиться", - заявила Новикова.
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По ее словам, сейчас два француза-волонтёра ассоциации находятся в Донецке. С завтрашнего дня они начнут раздачу гуманитарной помощи совместно с другими волонтёрами. После этого они поедут в Луганск, уточнила Новикова.
Предыдущие конвои с гуманитарной помощью были отправлены на Донбасс в 2023 году.
Ассоциация SOS Donbass совместно с движением Stop Killing Donbass, объединяющим 13 ассоциаций из разных европейских стран, регулярно проводит акции по поддержке населения ДНР и ЛНР. Ассоциации, в том числе, организовывали митинги напротив заводов военной компании KNDS (ранее Nexter) во Франции, производящей, в частности, гаубицы Caesar, которые Франция поставляет Украине.
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