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Путин внес на ратификацию договор о стратегическом партнерстве с Ираном
Путин внес на ратификацию договор о стратегическом партнерстве с Ираном - РИА Новости, 26.03.2025
Путин внес на ратификацию договор о стратегическом партнерстве с Ираном
Президент России Владимир Путин вносит на рассмотрение палатами Федерального Собрания РФ вопрос о ратификации договора о стратегическом партнерстве с Ираном,... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T15:53:00+03:00
2025-03-26T15:53:00+03:00
2025-03-26T15:58:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вносит на рассмотрение палатами Федерального Собрания РФ вопрос о ратификации договора о стратегическом партнерстве с Ираном, его представителем при рассмотрении парламентом этого вопроса назначен замглавы МИД России Андрей Руденко, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Руденко Андрея Юрьевича официальным представителем президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации вопроса о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран, подписанного в городе Москве 17 января 2025 года", - говорится в документе.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, политика, владимир путин, андрей руденко, москва, россия
Иран, Политика, Владимир Путин, Андрей Руденко, Москва, Россия
Путин внес на ратификацию договор о стратегическом партнерстве с Ираном
Путин внес в парламент на ратификацию договор о партнерстве с Ираном