https://ria.ru/20250326/dogovor-2007474451.html

Путин внес на ратификацию договор о стратегическом партнерстве с Ираном

Путин внес на ратификацию договор о стратегическом партнерстве с Ираном - РИА Новости, 26.03.2025

Путин внес на ратификацию договор о стратегическом партнерстве с Ираном

Президент России Владимир Путин вносит на рассмотрение палатами Федерального Собрания РФ вопрос о ратификации договора о стратегическом партнерстве с Ираном,... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T15:53:00+03:00

2025-03-26T15:53:00+03:00

2025-03-26T15:58:00+03:00

иран

политика

владимир путин

андрей руденко

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977459828_0:432:2730:1967_1920x0_80_0_0_848c99bf2d5ed4a1313774450e7da2ca.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вносит на рассмотрение палатами Федерального Собрания РФ вопрос о ратификации договора о стратегическом партнерстве с Ираном, его представителем при рассмотрении парламентом этого вопроса назначен замглавы МИД России Андрей Руденко, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Руденко Андрея Юрьевича официальным представителем президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации вопроса о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран, подписанного в городе Москве 17 января 2025 года", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250117/vybor-1994036478.html

иран

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

иран, политика, владимир путин, андрей руденко, москва, россия