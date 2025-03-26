https://ria.ru/20250326/chibis-2007546582.html

Чибис: выделение опорных городов в Арктике – прорыв в изменении жизни людей

Чибис: выделение опорных городов в Арктике – прорыв в изменении жизни людей - РИА Новости, 26.03.2025

Чибис: выделение опорных городов в Арктике – прорыв в изменении жизни людей

Определение перечня опорных городов в Арктике и первоочередных мер их развития является прорывом в создании условий для улучшения качества жизни на Севере,... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T18:37:00+03:00

2025-03-26T18:37:00+03:00

2025-03-26T18:37:00+03:00

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андрей чибис

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МУРМАНСК, 26 мар – РИА Новости. Определение перечня опорных городов в Арктике и первоочередных мер их развития является прорывом в создании условий для улучшения качества жизни на Севере, считает глава комиссии Госсовета по развитию Севморпути и Арктики, губернатор Мурманской области Андрей Чибис. "Опорные города — это, безусловно, прорыв в части изменения качества жизни людей. Сегодня бюджетных возможностей субъектов федерации при всем экономическом развитии в силу ряда причин, в том числе санкционного давления, не хватает, чтобы выполнить эти мероприятия. Поэтому на старте должна поддержка быть федерального правительства", - сказал Чибис журналистам. Он напомнил, что инициатива создания перечня опорных городов была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2023 года. Рабочая группа по инициативе Чибиса тогда предложили определить населённые пункты в Арктике, на которые требуется обратить особое внимание и которые требуют особых ресурсов. В Мурманской области были сформированы три агломерации: Мурманск, включающий город Североморск и населённые пункты Кольского района, Апатитско-кировская агломерация, включая город Полярные Зори, и Мончегорская. У каждой есть своя специфика, экономическая основа и перспективы экономического роста. "Нужны люди, квалифицированные кадры для того, чтобы людям здесь было комфортнее жить. И именно перечень мероприятий, которые необходимы для этого, он и составляет тот план, который должен быть реализован. И вот эти мероприятия должны войти как раз в состав национальных проектов по поручению президента", - подчеркнул Чибис. По его мнению, следующим шагом необходимо создать комплексный проект национального уровня, в том числе финансируя его за счет налоговой отдачи от тех экономических проектов, которые сегодня запускаются в Арктике. Международный арктический форум проходит 26-27 марта под девизом "На Севере – жить!" и посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума – фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.

https://ria.ru/20250326/chibis-2007513913.html

https://ria.ru/20241224/sanktsii-1991056167.html

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арктика, андрей чибис, мурманская область