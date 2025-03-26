https://ria.ru/20250326/chibis-2007513913.html
Чибис: для развития Арктики необходим единый комплексный план
Чибис: для развития Арктики необходим единый комплексный план - РИА Новости, 26.03.2025
Чибис: для развития Арктики необходим единый комплексный план
Комплексный план национального масштаба необходим для развития Арктики, он позволит привлекать инвестиции в разные секторы экономики и повышать уровень жизни на РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T17:03:00+03:00
2025-03-26T17:03:00+03:00
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МУРМАНСК, 26 мар – РИА Новости. Комплексный план национального масштаба необходим для развития Арктики, он позволит привлекать инвестиции в разные секторы экономики и повышать уровень жизни на Севере, заявил глава комиссии Госсовета по развитию Севморпути и Арктики Андрей Чибис. В среду в Мурманске в рамках Международного экономического форума прошло совместное заседание комиссий Государственного совета РФ по вопросу "Комплексный подход к развитию Арктики: формирование национального проекта "Арктика и Северный морской путь". "Если мы хотим мощного развития, нужен четкий, комплексный, понятный, долгосрочный план мероприятий, которые взаимоувязаны между собой", - сказал Чибис в своем выступлении. Он подчеркнул, что в последние годы на уровне государства был принят ряд важных решений, в том числе утверждение списка опорных городов, принятие программы арктической ипотеки, реновация ЗАТО и многие другие. При этом остаются вызовы, которые необходимо преодолевать "Нужно преодолеть ситуацию, когда снижается численность населения. Темп снижения численности нам удалось сократить в два раза за 5 лет… Нам надо развивать экономику, создавать рабочие места, повышать качество жизни", - отметил Чибис. Среди первоочередных мер глава комиссии отметил необходимость переселения из ветхого и аварийного жилья, введение полярных надбавок для молодых специалистов с первого дня работы в федеральных структурах, необходимо льготное арендное жилье и многое другое. "Надо утвердить единый комплексный проект, чтобы это дало эффект. Отсутствие единого комплексного проекта вызывает много рисков", - подчеркнул Чибис. Международный арктический форум проходит в Мурманске 26-27 марта под девизом "На Севере – жить!". Организатор форума – фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.
https://ria.ru/20241224/sanktsii-1991056167.html
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андрей чибис, мурманск, мурманская область, арктика
Мурманская область, Андрей Чибис, Мурманск, Мурманская область, Арктика
Чибис: для развития Арктики необходим единый комплексный план
Чибис: комплексный план национального масштаба необходим для развития Арктики
МУРМАНСК, 26 мар – РИА Новости. Комплексный план национального масштаба необходим для развития Арктики, он позволит привлекать инвестиции в разные секторы экономики и повышать уровень жизни на Севере, заявил глава комиссии Госсовета по развитию Севморпути и Арктики Андрей Чибис.
В среду в Мурманске в рамках Международного экономического форума прошло совместное заседание комиссий Государственного совета РФ по вопросу "Комплексный подход к развитию Арктики: формирование национального проекта "Арктика и Северный морской путь".
"Если мы хотим мощного развития, нужен четкий, комплексный, понятный, долгосрочный план мероприятий, которые взаимоувязаны между собой", - сказал Чибис в своем выступлении.
Он подчеркнул, что в последние годы на уровне государства был принят ряд важных решений, в том числе утверждение списка опорных городов, принятие программы арктической ипотеки, реновация ЗАТО и многие другие. При этом остаются вызовы, которые необходимо преодолевать
"Нужно преодолеть ситуацию, когда снижается численность населения. Темп снижения численности нам удалось сократить в два раза за 5 лет… Нам надо развивать экономику, создавать рабочие места, повышать качество жизни", - отметил Чибис.
Среди первоочередных мер глава комиссии отметил необходимость переселения из ветхого и аварийного жилья, введение полярных надбавок для молодых специалистов с первого дня работы в федеральных структурах, необходимо льготное арендное жилье и многое другое.
"Надо утвердить единый комплексный проект, чтобы это дало эффект. Отсутствие единого комплексного проекта вызывает много рисков", - подчеркнул Чибис.
Международный арктический форум проходит в Мурманске 26-27 марта под девизом "На Севере – жить!". Организатор форума – фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.