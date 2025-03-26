Мишустин: рост доходов бюджета помог реализовать мероприятия в рамках СВО
Мишустин: рост доходов бюджета помог реализовать мероприятия по нацбезопасности
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной думе
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной думе
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Рост доходов российского бюджета в 2024 году более чем на четверть помог реализовать мероприятия в сфере национальной безопасности, в том числе в рамках специальной военной операции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В прошлом году доходы федерального бюджета выросли более чем на четверть. Точнее - 26%. Это помогло выполнить социальные обязательства, содействовать запуску новых, перспективных проектов и реализовать мероприятия в сфере национальной безопасности, в том числе в рамках специальной военной операции", - сказал Мишустин во время отчета правительства о результатах деятельности за 2024 год в Госдуме.
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