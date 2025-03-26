https://ria.ru/20250326/britanija-2007544340.html
В Минобороны Британии прокомментировали слова Трампа о халявщиках
В Минобороны Британии прокомментировали слова Трампа о халявщиках - РИА Новости, 26.03.2025
В Минобороны Британии прокомментировали слова Трампа о халявщиках
Руководство США имеет "абсолютно" все основания считать, что европейские страны пользуются "халявой", заявил в среду глава британского минобороны Джон Хили. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T18:28:00+03:00
2025-03-26T18:28:00+03:00
2025-03-26T18:28:00+03:00
в мире
сша
украина
европа
джон хили
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93873/57/938735704_0:585:5616:3744_1920x0_80_0_0_aa7c800f1914f1a77913287df84547d3.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Руководство США имеет "абсолютно" все основания считать, что европейские страны пользуются "халявой", заявил в среду глава британского минобороны Джон Хили. Ранее президент США Дональд Трамп назвал европейские страны "халявщиками". По его словам, это касается и расходов на поддержку Украины. Кроме того он заявил, что страны ЕС оказались хуже врагов. Так Трамп ответил на вопрос о том, согласен ли он с оценками своих чиновников, что Европа является "халявщиком", якобы высказанными в чате об атаках на хуситов. "У американцев есть абсолютно все основания так считать. Это касается и расходов на оборону, и европейской безопасности, и поддержки Украины. Европейские страны могут и будут делать больше, и Великобритания в этом плане лидирует, чем мы гордимся", - заявил Хили в эфире Times Radio. Хили добавил, что считает настрой американских властей "вызовом" для Европы.
https://ria.ru/20250326/gosduma-2007388881.html
сша
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93873/57/938735704_322:0:5314:3744_1920x0_80_0_0_fab26e37f935682864178c07bade7bca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, европа, джон хили, дональд трамп, евросоюз
В мире, США, Украина, Европа, Джон Хили, Дональд Трамп, Евросоюз
В Минобороны Британии прокомментировали слова Трампа о халявщиках
Хили: у США есть все основания считать страны ЕС халявщиками