https://ria.ru/20250326/britanija-2007544340.html

В Минобороны Британии прокомментировали слова Трампа о халявщиках

В Минобороны Британии прокомментировали слова Трампа о халявщиках - РИА Новости, 26.03.2025

В Минобороны Британии прокомментировали слова Трампа о халявщиках

Руководство США имеет "абсолютно" все основания считать, что европейские страны пользуются "халявой", заявил в среду глава британского минобороны Джон Хили. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T18:28:00+03:00

2025-03-26T18:28:00+03:00

2025-03-26T18:28:00+03:00

в мире

сша

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джон хили

дональд трамп

евросоюз

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Руководство США имеет "абсолютно" все основания считать, что европейские страны пользуются "халявой", заявил в среду глава британского минобороны Джон Хили. Ранее президент США Дональд Трамп назвал европейские страны "халявщиками". По его словам, это касается и расходов на поддержку Украины. Кроме того он заявил, что страны ЕС оказались хуже врагов. Так Трамп ответил на вопрос о том, согласен ли он с оценками своих чиновников, что Европа является "халявщиком", якобы высказанными в чате об атаках на хуситов. "У американцев есть абсолютно все основания так считать. Это касается и расходов на оборону, и европейской безопасности, и поддержки Украины. Европейские страны могут и будут делать больше, и Великобритания в этом плане лидирует, чем мы гордимся", - заявил Хили в эфире Times Radio. Хили добавил, что считает настрой американских властей "вызовом" для Европы.

https://ria.ru/20250326/gosduma-2007388881.html

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в мире, сша, украина, европа, джон хили, дональд трамп, евросоюз