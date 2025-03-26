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ВСУ в третий раз атаковали Горловку с использованием БПЛА - РИА Новости, 26.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:40 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/bpla-2007557530.html
ВСУ в третий раз атаковали Горловку с использованием БПЛА
ВСУ в третий раз атаковали Горловку с использованием БПЛА - РИА Новости, 26.03.2025
ВСУ в третий раз атаковали Горловку с использованием БПЛА
Украинские войска в третий раз с начала суток атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе и обстреляли "натовскими" снарядами, сообщили в управлении... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T19:40:00+03:00
2025-03-26T19:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска в третий раз с начала суток атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе и обстреляли "натовскими" снарядами, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. Ранее управление сообщало, что ВСУ дважды в 14.10 и 14.40 атаковали дронами-камикадзе Никитовский и Калининский районы Горловки. "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 18.10 - населенный пункт Горловка (Калининский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. По данным управления, ВСУ также с 17.55 по 18.00 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250325/dnr-2007318382.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
украина
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горловка, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Стирол, НАТО
ВСУ в третий раз атаковали Горловку с использованием БПЛА

ВСУ в третий раз за сутки атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе

© Фото : ДНР Онлайн/TelegramДрон-камикадзе ВСУ
Дрон-камикадзе ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : ДНР Онлайн/Telegram
Дрон-камикадзе ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска в третий раз с начала суток атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе и обстреляли "натовскими" снарядами, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Ранее управление сообщало, что ВСУ дважды в 14.10 и 14.40 атаковали дронами-камикадзе Никитовский и Калининский районы Горловки.
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"Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 18.10 - населенный пункт Горловка (Калининский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
По данным управления, ВСУ также с 17.55 по 18.00 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСтиролНАТО
 
 
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