На Западе рассказали, что произошло в ЕС после переговоров России и США
Журналист Боуз: элиты в Британии и ЕС в ярости на фоне договоренности РФ и США
Государственные флаги России и США . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Элиты в Британии и ЕС пришли в ярость на фоне договоренности США и России, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Не потому, что в их неудачной прокси-войне с Россией погибли миллионы украинцев. А потому, что США и Россия ее прекращают", — говорится в публикации.
"Не потому, что в их неудачной прокси-войне с Россией погибли миллионы украинцев. А потому, что США и Россия ее прекращают", — говорится в публикации.
На сайте Кремля накануне было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде.
В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.