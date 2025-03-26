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На Западе рассказали, что произошло в ЕС после переговоров России и США - РИА Новости, 26.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/bouz-2007445499.html
На Западе рассказали, что произошло в ЕС после переговоров России и США
На Западе рассказали, что произошло в ЕС после переговоров России и США - РИА Новости, 26.03.2025
На Западе рассказали, что произошло в ЕС после переговоров России и США
Не потому, что в их неудачной прокси-войне с Россией погибли миллионы украинцев. А потому, что США и Россия ее прекращают", — говорится в публикации. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:11:00+03:00
2025-03-26T14:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Элиты в Британии и ЕС пришли в ярость на фоне договоренности США и России, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. "Не потому, что в их неудачной прокси-войне с Россией погибли миллионы украинцев. А потому, что США и Россия ее прекращают", — говорится в публикации. На сайте Кремля накануне было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
https://ria.ru/20250326/dogovorennosti-2007366330.html
https://ria.ru/20250326/kallas-2007356364.html
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россия, сша, евросоюз, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Евросоюз, В мире
На Западе рассказали, что произошло в ЕС после переговоров России и США

Журналист Боуз: элиты в Британии и ЕС в ярости на фоне договоренности РФ и США

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Государственные флаги России и США . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Элиты в Британии и ЕС пришли в ярость на фоне договоренности США и России, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

"Не потому, что в их неудачной прокси-войне с Россией погибли миллионы украинцев. А потому, что США и Россия ее прекращают", — говорится в публикации.
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На сайте Кремля накануне было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде.

В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАЕвросоюзВ мире
 
 
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