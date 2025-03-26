https://ria.ru/20250326/bouz-2007445499.html

На Западе рассказали, что произошло в ЕС после переговоров России и США

На Западе рассказали, что произошло в ЕС после переговоров России и США - РИА Новости, 26.03.2025

На Западе рассказали, что произошло в ЕС после переговоров России и США

Не потому, что в их неудачной прокси-войне с Россией погибли миллионы украинцев. А потому, что США и Россия ее прекращают", — говорится в публикации. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T14:11:00+03:00

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2025-03-26T14:11:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Элиты в Британии и ЕС пришли в ярость на фоне договоренности США и России, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. "Не потому, что в их неудачной прокси-войне с Россией погибли миллионы украинцев. А потому, что США и Россия ее прекращают", — говорится в публикации. На сайте Кремля накануне было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.

https://ria.ru/20250326/dogovorennosti-2007366330.html

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