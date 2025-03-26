https://ria.ru/20250326/bolshinstvo-2007570518.html

Опрос показал отношение американцев к назначениям в администрации Трампа

Опрос показал отношение американцев к назначениям в администрации Трампа - РИА Новости, 26.03.2025

Опрос показал отношение американцев к назначениям в администрации Трампа

Большинство американцев в целом разочарованы назначенными президентом США Дональдом Трампом руководителями федеральных агентств и департаментов, свидетельствуют РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T21:02:00+03:00

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дональд трамп

барак обама

nbc

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Большинство американцев в целом разочарованы назначенными президентом США Дональдом Трампом руководителями федеральных агентств и департаментов, свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом NBC. Согласно исследованию, 52% респондентов в целом разочарованы назначенцами Трампа, в то время как 45% в целом довольны выбранной президентом командой. В ходе аналогичного опроса в декабре 2016 года - в начале первого срока Трампа - недовольство высказали 44% респондентов, довольными оказались 43%. В декабре 2008 года 67% американцев были довольны командой Барака Обамы, 16% - недовольны. Опрос провели с 7 по 11 марта 2025 года - еще до скандала вокруг чата руководства США об ударах по хуситам - среди 1000 совершеннолетних жителей США. Погрешность составляет около 3,1%.

https://ria.ru/20250316/tramp-2005357851.html

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в мире, сша, дональд трамп, барак обама, nbc, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады