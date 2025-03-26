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Опрос показал отношение американцев к назначениям в администрации Трампа - РИА Новости, 26.03.2025
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21:02 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/bolshinstvo-2007570518.html
Опрос показал отношение американцев к назначениям в администрации Трампа
Опрос показал отношение американцев к назначениям в администрации Трампа - РИА Новости, 26.03.2025
Опрос показал отношение американцев к назначениям в администрации Трампа
Большинство американцев в целом разочарованы назначенными президентом США Дональдом Трампом руководителями федеральных агентств и департаментов, свидетельствуют РИА Новости, 26.03.2025
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в мире
сша
дональд трамп
барак обама
nbc
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Большинство американцев в целом разочарованы назначенными президентом США Дональдом Трампом руководителями федеральных агентств и департаментов, свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом NBC. Согласно исследованию, 52% респондентов в целом разочарованы назначенцами Трампа, в то время как 45% в целом довольны выбранной президентом командой. В ходе аналогичного опроса в декабре 2016 года - в начале первого срока Трампа - недовольство высказали 44% респондентов, довольными оказались 43%. В декабре 2008 года 67% американцев были довольны командой Барака Обамы, 16% - недовольны. Опрос провели с 7 по 11 марта 2025 года - еще до скандала вокруг чата руководства США об ударах по хуситам - среди 1000 совершеннолетних жителей США. Погрешность составляет около 3,1%.
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в мире, сша, дональд трамп, барак обама, nbc, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, США, Дональд Трамп, Барак Обама, NBC, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Опрос показал отношение американцев к назначениям в администрации Трампа

NBC: 52% американцев в целом разочарованы назначениями Трампа

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Большинство американцев в целом разочарованы назначенными президентом США Дональдом Трампом руководителями федеральных агентств и департаментов, свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом NBC.
Согласно исследованию, 52% респондентов в целом разочарованы назначенцами Трампа, в то время как 45% в целом довольны выбранной президентом командой.
В ходе аналогичного опроса в декабре 2016 года - в начале первого срока Трампа - недовольство высказали 44% респондентов, довольными оказались 43%. В декабре 2008 года 67% американцев были довольны командой Барака Обамы, 16% - недовольны.
Опрос провели с 7 по 11 марта 2025 года - еще до скандала вокруг чата руководства США об ударах по хуситам - среди 1000 совершеннолетних жителей США. Погрешность составляет около 3,1%.
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В миреСШАДональд ТрампБарак ОбамаNBCВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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