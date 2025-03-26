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В Рязанском районе Москвы построят бизнес-центр - РИА Новости, 26.03.2025
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11:00 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/biznes-tsentr-2007253502.html
В Рязанском районе Москвы построят бизнес-центр
В Рязанском районе Москвы построят бизнес-центр - РИА Новости, 26.03.2025
В Рязанском районе Москвы построят бизнес-центр
В Рязанском районе на юго-востоке Москвы построят бизнес-центр площадью свыше 16 тысяч квадратных метров, рассказал министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T11:00:00+03:00
2025-03-26T11:00:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В Рязанском районе на юго-востоке Москвы построят бизнес-центр площадью свыше 16 тысяч квадратных метров, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Бизнес-центр, в котором будут десять наземных и один подземный этаж, возведут на Окской улице, во владении 9. В подземной части разместится парковка на 58 машино-мест. На эксплуатируемой крыше предусмотрена терраса."На первом этаже запланированы многофункциональный зал площадью 142 квадратных метра для проведения мероприятий, а также помещения для магазинов, сервисных предприятий, кафе. В каждом из них предусмотрен отдельный вход со стороны улицы. Совокупная площадь офисных площадей в здании составит более 10,8 тысячи квадратных метров, они будут расположены со второго по девятый этаж. Их застройщик будет передавать с черновой отделкой, что позволит арендаторам трансформировать пространство под свои нужды", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градполитики.Здание будет иметь треугольную форму, для его облицовки используют навесные алюминиевые панели, уточняется в сообщении.В нем добавляется, что девелопером проекта является компания Dominanta. Завершить строительство делового центра она планирует в 2027 году.
https://ria.ru/20250325/moskva-2007075101.html
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
В Рязанском районе Москвы построят бизнес-центр

На юго-востоке Москвы построят бизнес-центр

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В Рязанском районе на юго-востоке Москвы построят бизнес-центр площадью свыше 16 тысяч квадратных метров, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Бизнес-центр, в котором будут десять наземных и один подземный этаж, возведут на Окской улице, во владении 9. В подземной части разместится парковка на 58 машино-мест. На эксплуатируемой крыше предусмотрена терраса.
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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"На первом этаже запланированы многофункциональный зал площадью 142 квадратных метра для проведения мероприятий, а также помещения для магазинов, сервисных предприятий, кафе. В каждом из них предусмотрен отдельный вход со стороны улицы. Совокупная площадь офисных площадей в здании составит более 10,8 тысячи квадратных метров, они будут расположены со второго по девятый этаж. Их застройщик будет передавать с черновой отделкой, что позволит арендаторам трансформировать пространство под свои нужды", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градполитики.
Здание будет иметь треугольную форму, для его облицовки используют навесные алюминиевые панели, уточняется в сообщении.
В нем добавляется, что девелопером проекта является компания Dominanta. Завершить строительство делового центра она планирует в 2027 году.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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