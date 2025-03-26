https://ria.ru/20250326/biznes-tsentr-2007253502.html

В Рязанском районе Москвы построят бизнес-центр

В Рязанском районе Москвы построят бизнес-центр - РИА Новости, 26.03.2025

В Рязанском районе Москвы построят бизнес-центр

В Рязанском районе на юго-востоке Москвы построят бизнес-центр площадью свыше 16 тысяч квадратных метров, рассказал министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T11:00:00+03:00

2025-03-26T11:00:00+03:00

2025-03-26T11:00:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В Рязанском районе на юго-востоке Москвы построят бизнес-центр площадью свыше 16 тысяч квадратных метров, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Бизнес-центр, в котором будут десять наземных и один подземный этаж, возведут на Окской улице, во владении 9. В подземной части разместится парковка на 58 машино-мест. На эксплуатируемой крыше предусмотрена терраса."На первом этаже запланированы многофункциональный зал площадью 142 квадратных метра для проведения мероприятий, а также помещения для магазинов, сервисных предприятий, кафе. В каждом из них предусмотрен отдельный вход со стороны улицы. Совокупная площадь офисных площадей в здании составит более 10,8 тысячи квадратных метров, они будут расположены со второго по девятый этаж. Их застройщик будет передавать с черновой отделкой, что позволит арендаторам трансформировать пространство под свои нужды", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градполитики.Здание будет иметь треугольную форму, для его облицовки используют навесные алюминиевые панели, уточняется в сообщении.В нем добавляется, что девелопером проекта является компания Dominanta. Завершить строительство делового центра она планирует в 2027 году.

https://ria.ru/20250325/moskva-2007075101.html

https://ria.ru/20250324/renovatsiya-2006866584.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы