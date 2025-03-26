https://ria.ru/20250326/biryukov-2007650025.html
Бирюков: более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве после зимы
Бирюков: более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве после зимы - РИА Новости, 27.03.2025
Бирюков: более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве после зимы
Специалисты комплекса городского хозяйства промоют транспортные тоннели после зимнего периода, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-26T14:56:00+03:00
2025-03-26T14:56:00+03:00
2025-03-27T12:20:00+03:00
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промоют транспортные тоннели после зимнего периода, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Запланированы масштабные мероприятия по промывке более 100 транспортных тоннелей, в том числе таких крупных как Северо-Западный, Лефортовский, Волоколамский и Гагаринский, Новокутузовского тоннельного комплекса. Во время работ будут поочередно перекрывать по одной крайней полосе движения транспорта", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что все мероприятия по промывке тоннелей завершат в установленный срок - до конца апреля. "С помощью аппаратов высокого давления и специальных растворов промоем парапеты и стены инженерных сооружений, проведем очистку дренажных систем, приведем в порядок смотровые и сточные колодцы водосточной сети. Будут задействованы тоннелемоечные машины со специальными щетками для очистки стен и поливомоечная техника", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что промывка тоннелей проводится только при плюсовой температуре в ночное время с 22.00 до 6.00 или в выходные дни.
https://ria.ru/20250326/promyvka-2007369718.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
Бирюков: более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве после зимы
Заммэра Бирюков: более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве после зимы
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промоют транспортные тоннели после зимнего периода, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Запланированы масштабные мероприятия по промывке более 100 транспортных тоннелей, в том числе таких крупных как Северо-Западный, Лефортовский, Волоколамский и Гагаринский, Новокутузовского тоннельного комплекса. Во время работ будут поочередно перекрывать по одной крайней полосе движения транспорта", - рассказал Бирюков
.
Заместитель мэра подчеркнул, что все мероприятия по промывке тоннелей завершат в установленный срок - до конца апреля.
"С помощью аппаратов высокого давления и специальных растворов промоем парапеты и стены инженерных сооружений, проведем очистку дренажных систем, приведем в порядок смотровые и сточные колодцы водосточной сети. Будут задействованы тоннелемоечные машины со специальными щетками для очистки стен и поливомоечная техника", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что промывка тоннелей проводится только при плюсовой температуре в ночное время с 22.00 до 6.00 или в выходные дни.