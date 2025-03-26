https://ria.ru/20250326/biryukov-2007650025.html

Бирюков: более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве после зимы

Бирюков: более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве после зимы - РИА Новости, 27.03.2025

Бирюков: более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве после зимы

Специалисты комплекса городского хозяйства промоют транспортные тоннели после зимнего периода, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-26T14:56:00+03:00

2025-03-26T14:56:00+03:00

2025-03-27T12:20:00+03:00

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промоют транспортные тоннели после зимнего периода, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Запланированы масштабные мероприятия по промывке более 100 транспортных тоннелей, в том числе таких крупных как Северо-Западный, Лефортовский, Волоколамский и Гагаринский, Новокутузовского тоннельного комплекса. Во время работ будут поочередно перекрывать по одной крайней полосе движения транспорта", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что все мероприятия по промывке тоннелей завершат в установленный срок - до конца апреля. "С помощью аппаратов высокого давления и специальных растворов промоем парапеты и стены инженерных сооружений, проведем очистку дренажных систем, приведем в порядок смотровые и сточные колодцы водосточной сети. Будут задействованы тоннелемоечные машины со специальными щетками для очистки стен и поливомоечная техника", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что промывка тоннелей проводится только при плюсовой температуре в ночное время с 22.00 до 6.00 или в выходные дни.

https://ria.ru/20250326/promyvka-2007369718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы