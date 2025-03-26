https://ria.ru/20250326/bezrabotitsa-2007443240.html
Безработица в России снизилась до исторического минимума, заявил Мишустин
Безработица в России снизилась до исторического минимума, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.03.2025
Безработица в России снизилась до исторического минимума, заявил Мишустин
Безработица в России снизилась до исторического минимума, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:24:00+03:00
2025-03-26T12:24:00+03:00
2025-03-26T14:03:00+03:00
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Безработица в России снизилась до исторического минимума, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Это при снижении уровня безработицы до исторического минимума", - сказал Мишустин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, госдума рф, общество
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Общество
Безработица в России снизилась до исторического минимума, заявил Мишустин
Мишустин: безработица в России снизилась до исторического минимума