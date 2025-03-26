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Ространснадзор проверит безопасность в Азово-Черноморском бассейне - РИА Новости, 26.03.2025
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09:14 26.03.2025 (обновлено: 09:17 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/bezopasnost-2007351899.html
Ространснадзор проверит безопасность в Азово-Черноморском бассейне
Ространснадзор проверит безопасность в Азово-Черноморском бассейне - РИА Новости, 26.03.2025
Ространснадзор проверит безопасность в Азово-Черноморском бассейне
Ространснадзор внепланово проверит безопасность объектов водного транспорта в Азово-Черноморском бассейне в связи с разливом нефтепродуктов после крушения... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T09:14:00+03:00
2025-03-26T09:17:00+03:00
керченский пролив
россия
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
крушение двух танкеров в керченском проливе
азовское море
черное море
происшествия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Ространснадзор внепланово проверит безопасность объектов водного транспорта в Азово-Черноморском бассейне в связи с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщил Минтранс РФ. "Ространснадзор проверит безопасность объектов водного транспорта в Азово-Черноморском бассейне. В центре внимания — погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами. Внеплановые проверки предприятий проведут в связи с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе", - говорится в сообщении.Основная цель проверок, поясняет Минтранс, не допустить подобных загрязнений моря, заранее устранив нарушения. Также будет контролироваться соблюдение законодательства в портах региона."Особое внимание уделят выполнению требований к погрузочно-разгрузочным операциям с опасными грузами, а также проведут оценку судов, причалов и подводных трубопроводов вместе с Российским морским регистром судоходства", - добавляется в сообщении.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
https://ria.ru/20250131/pravitelstvo-1996653140.html
керченский пролив
россия
азовское море
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керченский пролив, россия, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), крушение двух танкеров в керченском проливе, азовское море, черное море, происшествия
Керченский пролив, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Азовское море, Черное море, Происшествия
Ространснадзор проверит безопасность в Азово-Черноморском бассейне

Ространснадзор проверит объекты водного транспорта в Азово-Черноморском бассейне

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкКерченский пролив
Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Керченский пролив. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Ространснадзор внепланово проверит безопасность объектов водного транспорта в Азово-Черноморском бассейне в связи с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщил Минтранс РФ.
"Ространснадзор проверит безопасность объектов водного транспорта в Азово-Черноморском бассейне. В центре внимания — погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами. Внеплановые проверки предприятий проведут в связи с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе", - говорится в сообщении.
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Основная цель проверок, поясняет Минтранс, не допустить подобных загрязнений моря, заранее устранив нарушения. Также будет контролироваться соблюдение законодательства в портах региона.
"Особое внимание уделят выполнению требований к погрузочно-разгрузочным операциям с опасными грузами, а также проведут оценку судов, причалов и подводных трубопроводов вместе с Российским морским регистром судоходства", - добавляется в сообщении.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
Как ликвидируют разлив мазута в Краснодарском крае
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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1 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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2 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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3 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

Волонтеры отмывают от мазута птицу, пострадавшую от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 9

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 9

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
3 из 9

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 9

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 9

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 9

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 9

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
Керченский проливРоссияФедеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)Крушение двух танкеров в Керченском проливеАзовское мореЧерное мореПроисшествия
 
 
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