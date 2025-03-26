https://ria.ru/20250326/bezopasnost-2007351899.html

Ространснадзор проверит безопасность в Азово-Черноморском бассейне

Ространснадзор проверит безопасность в Азово-Черноморском бассейне - РИА Новости, 26.03.2025

Ространснадзор проверит безопасность в Азово-Черноморском бассейне

Ространснадзор внепланово проверит безопасность объектов водного транспорта в Азово-Черноморском бассейне в связи с разливом нефтепродуктов после крушения... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T09:14:00+03:00

2025-03-26T09:14:00+03:00

2025-03-26T09:17:00+03:00

керченский пролив

россия

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

крушение двух танкеров в керченском проливе

азовское море

черное море

происшествия

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Ространснадзор внепланово проверит безопасность объектов водного транспорта в Азово-Черноморском бассейне в связи с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщил Минтранс РФ. "Ространснадзор проверит безопасность объектов водного транспорта в Азово-Черноморском бассейне. В центре внимания — погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами. Внеплановые проверки предприятий проведут в связи с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе", - говорится в сообщении.Основная цель проверок, поясняет Минтранс, не допустить подобных загрязнений моря, заранее устранив нарушения. Также будет контролироваться соблюдение законодательства в портах региона."Особое внимание уделят выполнению требований к погрузочно-разгрузочным операциям с опасными грузами, а также проведут оценку судов, причалов и подводных трубопроводов вместе с Российским морским регистром судоходства", - добавляется в сообщении.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.

https://ria.ru/20250131/pravitelstvo-1996653140.html

керченский пролив

россия

азовское море

черное море

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

керченский пролив, россия, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), крушение двух танкеров в керченском проливе, азовское море, черное море, происшествия