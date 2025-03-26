https://ria.ru/20250326/bezopasnost-2007335944.html

В Тверской области ПГРК "Ярс" вывели на маршруты патрулирования

В Тверской области ПГРК "Ярс" вывели на маршруты патрулирования - РИА Новости, 26.03.2025

В Тверской области ПГРК "Ярс" вывели на маршруты патрулирования

Автономные пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" в Бологовском ракетном соединении выведены на маршруты боевого... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T04:25:00+03:00

2025-03-26T04:25:00+03:00

2025-03-26T04:25:00+03:00

безопасность

тверская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Автономные пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" в Бологовском ракетном соединении выведены на маршруты боевого патрулирования, сообщили в Минобороны России. "В Бологовском ракетном соединении (Тверская область) в рамках планового командного-штабного учения (КШУ) на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК "Ярс". Стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе совершают интенсивные маневренные действия в рамках несения боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования", - сказали там. Расчеты "Ярс" совершают марши протяженностью до 100 км, проводят мероприятия по инженерному оборудованию полевых позиций, организации маскировки и боевого охранения. Также военнослужащие отработают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам. Подразделения обеспечения выводят спецтехнику из зон условного химического заражения. Плановые мероприятия боевой учебы позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства в полевых условиях.

https://ria.ru/20250219/yars-2000197731.html

https://ria.ru/20250102/yars-1992282738.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, тверская область, министерство обороны рф (минобороны рф)