В Тверской области ПГРК "Ярс" вывели на маршруты патрулирования
В Тверской области установки ПГРК Ярс вывели на маршруты боевого патрулирования
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс" . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Автономные пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" в Бологовском ракетном соединении выведены на маршруты боевого патрулирования, сообщили в Минобороны России.
"В Бологовском ракетном соединении (Тверская область) в рамках планового командного-штабного учения (КШУ) на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК "Ярс". Стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе совершают интенсивные маневренные действия в рамках несения боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования", - сказали там.
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Расчеты "Ярс" совершают марши протяженностью до 100 км, проводят мероприятия по инженерному оборудованию полевых позиций, организации маскировки и боевого охранения. Также военнослужащие отработают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам. Подразделения обеспечения выводят спецтехнику из зон условного химического заражения.
Плановые мероприятия боевой учебы позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства в полевых условиях.