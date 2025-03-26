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В Тверской области ПГРК "Ярс" вывели на маршруты патрулирования - РИА Новости, 26.03.2025
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04:25 26.03.2025
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В Тверской области ПГРК "Ярс" вывели на маршруты патрулирования
В Тверской области ПГРК "Ярс" вывели на маршруты патрулирования - РИА Новости, 26.03.2025
В Тверской области ПГРК "Ярс" вывели на маршруты патрулирования
Автономные пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" в Бологовском ракетном соединении выведены на маршруты боевого... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T04:25:00+03:00
2025-03-26T04:25:00+03:00
безопасность
тверская область
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Автономные пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" в Бологовском ракетном соединении выведены на маршруты боевого патрулирования, сообщили в Минобороны России. "В Бологовском ракетном соединении (Тверская область) в рамках планового командного-штабного учения (КШУ) на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК "Ярс". Стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе совершают интенсивные маневренные действия в рамках несения боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования", - сказали там. Расчеты "Ярс" совершают марши протяженностью до 100 км, проводят мероприятия по инженерному оборудованию полевых позиций, организации маскировки и боевого охранения. Также военнослужащие отработают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам. Подразделения обеспечения выводят спецтехнику из зон условного химического заражения. Плановые мероприятия боевой учебы позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства в полевых условиях.
https://ria.ru/20250219/yars-2000197731.html
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безопасность, тверская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Тверская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Тверской области ПГРК "Ярс" вывели на маршруты патрулирования

В Тверской области установки ПГРК Ярс вывели на маршруты боевого патрулирования

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Ярс - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс" . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Автономные пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" в Бологовском ракетном соединении выведены на маршруты боевого патрулирования, сообщили в Минобороны России.
"В Бологовском ракетном соединении (Тверская область) в рамках планового командного-штабного учения (КШУ) на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК "Ярс". Стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе совершают интенсивные маневренные действия в рамках несения боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования", - сказали там.
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Расчеты "Ярс" совершают марши протяженностью до 100 км, проводят мероприятия по инженерному оборудованию полевых позиций, организации маскировки и боевого охранения. Также военнослужащие отработают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам. Подразделения обеспечения выводят спецтехнику из зон условного химического заражения.
Плановые мероприятия боевой учебы позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства в полевых условиях.
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БезопасностьТверская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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