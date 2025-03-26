https://ria.ru/20250326/belgrad-2007572033.html

Вучевич заявил, что протестующие в Сербии раздражают граждан

Вучевич заявил, что протестующие в Сербии раздражают граждан - РИА Новости, 26.03.2025

Вучевич заявил, что протестующие в Сербии раздражают граждан

Протестующие студенты и сторонники оппозиции, которые в среду перекрыли важнейший Бранков мост в центре Белграда в час пик, своими действиями только раздражают... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T21:19:00+03:00

2025-03-26T21:19:00+03:00

2025-03-26T21:40:00+03:00

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сербская прогрессивная партия (спп)

беспорядки в белграде

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БЕЛГРАД, 26 мар – РИА Новости. Протестующие студенты и сторонники оппозиции, которые в среду перекрыли важнейший Бранков мост в центре Белграда в час пик, своими действиями только раздражают граждан и не добиваются никаких целей, заявил премьер с техническим мандатом Милош Вучевич. Протестующие почти пять месяцев в Сербии студенты и сторонники оппозиции заблокировали днем в среду движение по Бранкову мосту, который связывает центр города и густонаселенные районы Нови-Београд (Новый Белград) и Земун. Акция заявлена как акт поддержки работников образования, которым из-за блокады высших и средних учебных заведений правительство Сербии ранее снизило выплаты в соответствии с неотработанными часами и продлится с 15.00 до 18.00 (17.00 – 20.00 мск), на эти часы в городском трафике приходится час пик. Автобусы из Нового Белграда и Земуна в центр города вынуждены объезжать мост. Как убедился корреспондент РИА Новости, протест привел к пробкам на параллельном Бранкову мосту – Газеле и прилегающих улицах. Городской транспорт и легковые автомобили стоят под дождем в колоннах. "В этом нет никакого смысла, это в любом случае не мирные протесты и в политическом смысле ничего не решают. Они только нервируют, но это в духе их слогана "Качай!". Одному Богу известно, что именно они качают, кроме того, что нервируют граждан. Если цель – "довести" граждан – тогда у них получается, а если цель - повернуть Сербию вспять, то им не удастся", - заявил Вучевич журналистам "Вечерне новости" при посещении города Чичевац. Председатель Скупщины (спикер парламента) Сербии Ана Брнабич ранее на брифинге также отметила, что блокада Бранкова моста создает трудности не только для белградцев, но и для многочисленных гостей столицы, которые просто не сориентируются с альтернативными трассами. На минувшей неделе скончалась 16-я жертва обрушения 1 ноября навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, 19-летний учащийся средней экономической школы. Протестующие из-за трагедии студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу большинства высших учебных заведений в Сербии, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки. В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственности для причастных должностных лиц и освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах. Президент Сербии Александр Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. Помилованы от уголовного преследования шестеро студентов, декан факультета, доцент, четыре директора школ и работник школы из разных городов Сербии. В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющие отношение к реконструкции вокзала. При этом руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Высшая прокуратура в Нови-Саде 30 декабря выдвинула обвинения против экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и 12 человек в связи с обрушением козырька железнодорожного вокзала в Нови-Саде 1 ноября и гибели 16 человек. Дело в феврале передано прокуратуре по оргпреступности. Власти Сербии считают, что цель протестующих заключается в свержении правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич в феврале, в свержение нынешней власти Сербии за 10 лет из-за границы было вложено 3 миллиарда евро. При этом он и его правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером партией "Движение социалистов".

https://ria.ru/20250325/serbiya-2007078740.html

https://ria.ru/20250324/vulin-2006942685.html

https://ria.ru/20250324/serbija-2006851486.html

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в мире, сербия, милош вучевич, александр вучич, ана брнабич, сербская прогрессивная партия (спп), беспорядки в белграде