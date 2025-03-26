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Протестующие перекрыли Бранков мост в центре Белграда в час пик - РИА Новости, 26.03.2025
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18:04 26.03.2025 (обновлено: 19:09 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/belgrad-2007538842.html
Протестующие перекрыли Бранков мост в центре Белграда в час пик
Протестующие перекрыли Бранков мост в центре Белграда в час пик - РИА Новости, 26.03.2025
Протестующие перекрыли Бранков мост в центре Белграда в час пик
Студенты и сторонники оппозиции перекрыли важнейший Бранков мост в центре Белграда в час пик, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T18:04:00+03:00
2025-03-26T19:09:00+03:00
в мире
сербия
александр вучич
сербская прогрессивная партия (спп)
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БЕЛГРАД, 26 мар — РИА Новости. Студенты и сторонники оппозиции перекрыли важнейший Бранков мост в центре Белграда в час пик, передает корреспондент РИА Новости. Протестная акция заявлена в поддержку работников образования, которым из-за блокады высших и средних учебных заведений правительство Сербии ранее снизило выплаты в соответствии с неотработанными часами. Как заявили организаторы в соцсетях, блокада движения по Бранкову мосту, который связывает центр города и густонаселенные районы Нови-Београд (Новый Белград) и Земун, продлится с 15:00 до 18:00 (17:00–20:00 мск), когда в городе наступает вечерний час пик. К 15:00 (17:00 мск), несмотря на дождь и похолодание, демонстранты со свистками, плакатами и вувузелами блокировали въезд на мост с обеих сторон. Они стоят под зонтами, свистят, а из колонок звучит сербский рок. Среди прочего заметно несколько сербских флагов, при этом пешеходов по боковому тротуару на мосту пропускают. Автобусы из Нового Белграда и Земуна в центр города вынуждены объезжать место блокировки.На минувшей неделе стало известно о смерти 16-й жертвы обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад — 19-летнего учащегося средней экономической школы. Возмущенные трагедией, случившейся 1 ноября на вокзале, студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу большинства высших учебных заведений в Сербии, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки. В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных должностных лиц и освобождение от уголовного преследования всех ранее задержанных на протестах. Президент Сербии Александр Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по статьям за беспорядки. В итоге от уголовного преследования освободили шестерых студентов, декана факультета, доцента, четырех директоров школ и работника школы из разных городов.В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющие отношение к реконструкции вокзала. При этом руководство страны призвало оппозицию к диалогу, но отклика не получило. Высшая прокуратура в Нови-Саде 30 декабря выдвинула обвинения против экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и 12 человек по факту обрушения козырька железнодорожного вокзала в Нови-Саде 1 ноября и гибели 16 человек. В феврале дело передали прокуратуре по оргпреступности. Власти Сербии считают, что протестующие хотят свергнуть правительство и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич в феврале, в свержение нынешней власти Сербии за десять лет из-за границы было вложено три миллиарда евро. При этом он и его правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером партией "Движение социалистов".
https://ria.ru/20250324/studenty-2007021070.html
https://ria.ru/20250324/serbiya-2006846170.html
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в мире, сербия, александр вучич, сербская прогрессивная партия (спп)
В мире, Сербия, Александр Вучич, Сербская прогрессивная партия (СПП)
Протестующие перекрыли Бранков мост в центре Белграда в час пик

Протестующие студенты и оппозиция перекрыли Бранков мост в Белграде в час пик

© Фото : соцсетиПротестующие студенты и сторонники оппозиции перекрыли Бранков мост в центре Белграда
Протестующие студенты и сторонники оппозиции перекрыли Бранков мост в центре Белграда - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : соцсети
Протестующие студенты и сторонники оппозиции перекрыли Бранков мост в центре Белграда
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БЕЛГРАД, 26 мар — РИА Новости. Студенты и сторонники оппозиции перекрыли важнейший Бранков мост в центре Белграда в час пик, передает корреспондент РИА Новости.
Протестная акция заявлена в поддержку работников образования, которым из-за блокады высших и средних учебных заведений правительство Сербии ранее снизило выплаты в соответствии с неотработанными часами. Как заявили организаторы в соцсетях, блокада движения по Бранкову мосту, который связывает центр города и густонаселенные районы Нови-Београд (Новый Белград) и Земун, продлится с 15:00 до 18:00 (17:0020:00 мск), когда в городе наступает вечерний час пик.
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К 15:00 (17:00 мск), несмотря на дождь и похолодание, демонстранты со свистками, плакатами и вувузелами блокировали въезд на мост с обеих сторон. Они стоят под зонтами, свистят, а из колонок звучит сербский рок. Среди прочего заметно несколько сербских флагов, при этом пешеходов по боковому тротуару на мосту пропускают.
Автобусы из Нового Белграда и Земуна в центр города вынуждены объезжать место блокировки.
На минувшей неделе стало известно о смерти 16-й жертвы обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад — 19-летнего учащегося средней экономической школы. Возмущенные трагедией, случившейся 1 ноября на вокзале, студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу большинства высших учебных заведений в Сербии, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки.
В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных должностных лиц и освобождение от уголовного преследования всех ранее задержанных на протестах.
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Президент Сербии Александр Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по статьям за беспорядки. В итоге от уголовного преследования освободили шестерых студентов, декана факультета, доцента, четырех директоров школ и работника школы из разных городов.
В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющие отношение к реконструкции вокзала. При этом руководство страны призвало оппозицию к диалогу, но отклика не получило.
Высшая прокуратура в Нови-Саде 30 декабря выдвинула обвинения против экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и 12 человек по факту обрушения козырька железнодорожного вокзала в Нови-Саде 1 ноября и гибели 16 человек. В феврале дело передали прокуратуре по оргпреступности.
Власти Сербии считают, что протестующие хотят свергнуть правительство и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич в феврале, в свержение нынешней власти Сербии за десять лет из-за границы было вложено три миллиарда евро. При этом он и его правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером партией "Движение социалистов".
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