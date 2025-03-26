https://ria.ru/20250326/bastrykin-2007473998.html

Бастрыкин предложил ввести обязательное чипирование домашних животных

Бастрыкин предложил ввести обязательное чипирование домашних животных - РИА Новости, 26.03.2025

Бастрыкин предложил ввести обязательное чипирование домашних животных

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил из-за роста случаев нападений собак на людей ввести обязательное чипирование домашних... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T15:51:00+03:00

2025-03-26T15:51:00+03:00

2025-03-26T15:51:00+03:00

общество

здоровье - общество

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александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил из-за роста случаев нападений собак на людей ввести обязательное чипирование домашних животных, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. По данным СК, число нападений собак на человека в России с 78 случаев в 2022 году до 408 в 2024-м. "Председателем Следственного комитета А.И. Бастрыкиным предложен ряд инициатив, реализация которых способна преломить ситуацию, связанную с агрессией животных в отношении людей. В частности, внесены следующие предложения: обязательный учет и маркирование (чипирование) домашних животных, установление повышенных требований к гражданам, приобретающим потенциально опасных животных, а также занимающимся их разведением в коммерческих целях", - говорится в сообщении. Кроме того, Бастрыкин выступил за исключение возможности возвращения бездомных животных, в отношении которых применялась программа "отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск" в места их обитания. Также он посчитал необходимым переформатировать систему мест содержания безнадзорных животных с акцентом на деятельность негосударственных приютов и разработкой программы мер их системной поддержки, усилить контроль за деятельностью уполномоченных должностных лиц, кинологических клубов, организаций и частных заводчиков.

https://ria.ru/20250306/zakon-2003268303.html

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общество, здоровье - общество, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)