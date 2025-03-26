https://ria.ru/20250326/arktika-2007532686.html

При поддержке ВЭБ.РФ в Арктике реализуются 17 проектов на 3 трлн рублей

При поддержке ВЭБ.РФ в Арктике реализуются 17 проектов на 3 трлн рублей - РИА Новости, 26.03.2025

При поддержке ВЭБ.РФ в Арктике реализуются 17 проектов на 3 трлн рублей

ВЭБ.РФ реализует в Арктической зоне РФ 17 проектов, общая стоимость которых составляет более 3 триллионов рублей, а объем участия госкорпорации развития в них... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T17:46:00+03:00

2025-03-26T17:46:00+03:00

2025-03-26T17:47:00+03:00

вэб.рф (вэб)

россия

арктика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007529889_0:212:1280:932_1920x0_80_0_0_dc6db09d69a03e8fb055541a2121cadd.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. ВЭБ.РФ реализует в Арктической зоне РФ 17 проектов, общая стоимость которых составляет более 3 триллионов рублей, а объем участия госкорпорации развития в них превышает 850 миллиардов рублей, сообщил заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов. Он выступил на сессии "Развитие опорных населенных пунктов: приоритеты, определенные людьми", организованной Минвостокразвития РФ совместно с ВЭБ.РФ в рамках форума "Арктика — территория диалога". "На сегодняшний день у нас в Арктике реализуются 17 проектов на 3 триллиона рублей. На стадии активной разработки (в "горячем пайплайне") находятся еще 12 проектов общей стоимостью до полутриллиона рублей, которые в ближайшее время будут запущены", — привели в ВЭБ.РФ слова Довлатова. Кроме того, при финансовой поддержке госкорпорации были подготовлены мастер-планы пяти опорных населенных пунктов арктических регионов: Билибинского муниципального района, городских округов Эгвекинот и Певек Чукотского автономного округа, а также Кемско-Беломорской и Архангельской агломераций. Довлатов добавил, что с целью обеспечить конкурентоспособное производство в Арктической зоне институт развития способствует реализации инвестпроектов в макрорегионе, снижая риски и повышая привлекательность вложений через различные механизмы: "Фабрику проектного финансирования", льготное кредитование по линии Минвостокразвития, гарантии и поручительства. "С учетом текущей ситуации мы понимаем, что нужно искать новые инструменты. Сейчас активно обсуждаем акционерное софинансирование с Минвостокразвития. При высокой ключевой ставке, как временная мера, это могло бы существенно упростить вход для инвесторов. Мы должны создавать лучшие условия для реализации проектов в Арктике", — сообщил Довлатов. Он напомнил, что ключевым фактором успеха является реализуемость инициатив в рамках мастер-планов, которые разрабатывались с учетом запросов местных жителей. Поэтому проекты, вошедшие в них, могут рассчитывать на меры поддержки группы ВЭБ.РФ в приоритетном порядке. Так, в стадии активной проработки находятся создание кампуса в Архангельске и реконструкция аэропортового комплекса в Салехарде. Реализация только этих двух проектов обеспечит более 3000 новых рабочих мест и свыше 10 миллиардов рублей налоговых поступлений. Уже одобрены городской курорт — аквапарк в Мурманске и аэропортовый терминал в Салехарде. Кроме того, ВЭБ.РФ реализует масштабные проекты в области газохимии, добычи цветных металлов и энергетического угля, отметил Довлатов.

https://ria.ru/20250226/proektov-2001767970.html

https://ria.ru/20250130/veb-1996371032.html

россия

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вэб.рф (вэб), россия, арктика