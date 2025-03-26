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Анохин: Смоленск вновь примет форум "Русский мир против нацизма" - РИА Новости, 26.03.2025
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Смоленская область
 
17:50 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/anokhin-2007533793.html
Анохин: Смоленск вновь примет форум "Русский мир против нацизма"
Анохин: Смоленск вновь примет форум "Русский мир против нацизма" - РИА Новости, 26.03.2025
Анохин: Смоленск вновь примет форум "Русский мир против нацизма"
Международный форум "Русский мир против нацизма" вновь пройдет в Смоленске осенью, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T17:50:00+03:00
2025-03-26T17:50:00+03:00
смоленская область
василий анохин
александр щипков
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Международный форум "Русский мир против нацизма" вновь пройдет в Смоленске осенью, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Предыдущий форум состоялся в 2024 году по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Губернатор обсудил организацию мероприятия с заместителем главы Всемирного русского народного собора и ректором Российского православного университета святого Иоанна Богослова Александром Щипковым. "Наш город-герой еще раз объединит ведущих ученых, преподавателей, представителей духовенства, журналистов и публицистов, а также общественных и политических деятелей России и Беларуси для интенсивной интеллектуальной работы", – написал Анохин в своем телеграм-канале. Губернатор отметил, что одной из основных тем форума станет противодействие фальсификациям истории и сохранение памяти о героических и трагических событиях Великой Отечественной войны. "Сейчас важно единым фронтом отстаивать правду на мировой арене о вкладе советского народа в спасение человечества от фашизма. Более того, именно внимательное изучение истории военных лет, борьбы наших предков со зверствами гитлеровцев, позволяет лучше понять природу нацизма", – подчеркнул Анохин. Глава региона и Щипков во время встречи определили шаги, чтобы сделать форум более масштабным и содержательным.
https://ria.ru/20250326/vzaimodeystvie-2007368019.html
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василий анохин, александр щипков, россия, белоруссия
Смоленская область, Василий Анохин, Александр Щипков, Россия, Белоруссия
Анохин: Смоленск вновь примет форум "Русский мир против нацизма"

Анохин: международный форум "Русский мир против нацизма" состоится в Смоленске

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Губернатор Смоленской области Василий Анохин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Международный форум "Русский мир против нацизма" вновь пройдет в Смоленске осенью, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Предыдущий форум состоялся в 2024 году по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Губернатор обсудил организацию мероприятия с заместителем главы Всемирного русского народного собора и ректором Российского православного университета святого Иоанна Богослова Александром Щипковым.
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"Наш город-герой еще раз объединит ведущих ученых, преподавателей, представителей духовенства, журналистов и публицистов, а также общественных и политических деятелей России и Беларуси для интенсивной интеллектуальной работы", – написал Анохин в своем телеграм-канале.
Губернатор отметил, что одной из основных тем форума станет противодействие фальсификациям истории и сохранение памяти о героических и трагических событиях Великой Отечественной войны.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
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"Сейчас важно единым фронтом отстаивать правду на мировой арене о вкладе советского народа в спасение человечества от фашизма. Более того, именно внимательное изучение истории военных лет, борьбы наших предков со зверствами гитлеровцев, позволяет лучше понять природу нацизма", – подчеркнул Анохин.
Глава региона и Щипков во время встречи определили шаги, чтобы сделать форум более масштабным и содержательным.
 
Смоленская областьВасилий АнохинАлександр ЩипковРоссияБелоруссия
 
 
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