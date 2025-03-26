https://ria.ru/20250326/anokhin-2007533793.html
Анохин: Смоленск вновь примет форум "Русский мир против нацизма"
Анохин: Смоленск вновь примет форум "Русский мир против нацизма" - РИА Новости, 26.03.2025
Анохин: Смоленск вновь примет форум "Русский мир против нацизма"
Международный форум "Русский мир против нацизма" вновь пройдет в Смоленске осенью, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T17:50:00+03:00
2025-03-26T17:50:00+03:00
2025-03-26T17:50:00+03:00
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Международный форум "Русский мир против нацизма" вновь пройдет в Смоленске осенью, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Предыдущий форум состоялся в 2024 году по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Губернатор обсудил организацию мероприятия с заместителем главы Всемирного русского народного собора и ректором Российского православного университета святого Иоанна Богослова Александром Щипковым. "Наш город-герой еще раз объединит ведущих ученых, преподавателей, представителей духовенства, журналистов и публицистов, а также общественных и политических деятелей России и Беларуси для интенсивной интеллектуальной работы", – написал Анохин в своем телеграм-канале. Губернатор отметил, что одной из основных тем форума станет противодействие фальсификациям истории и сохранение памяти о героических и трагических событиях Великой Отечественной войны. "Сейчас важно единым фронтом отстаивать правду на мировой арене о вкладе советского народа в спасение человечества от фашизма. Более того, именно внимательное изучение истории военных лет, борьбы наших предков со зверствами гитлеровцев, позволяет лучше понять природу нацизма", – подчеркнул Анохин. Глава региона и Щипков во время встречи определили шаги, чтобы сделать форум более масштабным и содержательным.
https://ria.ru/20250326/vzaimodeystvie-2007368019.html
https://ria.ru/20250326/anokhin-2007321976.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий анохин, александр щипков, россия, белоруссия
Смоленская область, Василий Анохин, Александр Щипков, Россия, Белоруссия
Анохин: Смоленск вновь примет форум "Русский мир против нацизма"
Анохин: международный форум "Русский мир против нацизма" состоится в Смоленске
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Международный форум "Русский мир против нацизма" вновь пройдет в Смоленске осенью, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Предыдущий форум состоялся в 2024 году по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Губернатор обсудил организацию мероприятия с заместителем главы Всемирного русского народного собора и ректором Российского православного университета святого Иоанна Богослова Александром Щипковым.
"Наш город-герой еще раз объединит ведущих ученых, преподавателей, представителей духовенства, журналистов и публицистов, а также общественных и политических деятелей России и Беларуси для интенсивной интеллектуальной работы", – написал Анохин в своем телеграм-канале.
Губернатор отметил, что одной из основных тем форума станет противодействие фальсификациям истории и сохранение памяти о героических и трагических событиях Великой Отечественной войны.
"Сейчас важно единым фронтом отстаивать правду на мировой арене о вкладе советского народа в спасение человечества от фашизма. Более того, именно внимательное изучение истории военных лет, борьбы наших предков со зверствами гитлеровцев, позволяет лучше понять природу нацизма", – подчеркнул Анохин.
Глава региона и Щипков во время встречи определили шаги, чтобы сделать форум более масштабным и содержательным.