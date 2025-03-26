https://ria.ru/20250326/anokhin-2007321976.html

Анохин обсудил с Двойных развитие АПК Смоленской области

Анохин обсудил с Двойных развитие АПК Смоленской области - РИА Новости, 26.03.2025

Анохин обсудил с Двойных развитие АПК Смоленской области

Вопросы развития агропромышленного комплекса региона обсудили с председателем комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T00:09:00+03:00

2025-03-26T00:09:00+03:00

2025-03-26T00:09:00+03:00

смоленская область

экономика

смоленская область

василий анохин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Вопросы развития агропромышленного комплекса региона обсудили с председателем комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александром Двойных, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале. "В Смоленской области всесторонне развивается агропромышленный комплекс. При активной поддержке Минсельхоза России в нашем регионе реализуется программа "Комплексное развитие сельских территорий" и целый ряд масштабных инвестиционных проектов в профильной сфере", - написал Анохин. Он добавил, что также активно в регионе вводят земли в сельскохозяйственный оборот. Цель – ежегодно вводить до 40 тысяч гектаров и выйти на показатель в 500 тысяч гектаров к 2028 году. "Это стратегическая задача, требующая консолидации региональных сил и помощи со стороны Минсельхоза России, которое уже поддерживает наши проекты. Благодарю Александра Владимировича за продуктивный разговор! Уверен, при поддержке верхней палаты парламента сможем реализовать намеченные цели", - резюмировал глава региона.

https://ria.ru/20250325/rekonstruktsiya-2007244678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, смоленская область, василий анохин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), совет федерации рф, россия