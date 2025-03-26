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Анохин обсудил с Двойных развитие АПК Смоленской области - РИА Новости, 26.03.2025
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Смоленская область
 
00:09 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/anokhin-2007321976.html
Анохин обсудил с Двойных развитие АПК Смоленской области
Анохин обсудил с Двойных развитие АПК Смоленской области - РИА Новости, 26.03.2025
Анохин обсудил с Двойных развитие АПК Смоленской области
Вопросы развития агропромышленного комплекса региона обсудили с председателем комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T00:09:00+03:00
2025-03-26T00:09:00+03:00
смоленская область
экономика
смоленская область
василий анохин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Вопросы развития агропромышленного комплекса региона обсудили с председателем комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александром Двойных, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале. "В Смоленской области всесторонне развивается агропромышленный комплекс. При активной поддержке Минсельхоза России в нашем регионе реализуется программа "Комплексное развитие сельских территорий" и целый ряд масштабных инвестиционных проектов в профильной сфере", - написал Анохин. Он добавил, что также активно в регионе вводят земли в сельскохозяйственный оборот. Цель – ежегодно вводить до 40 тысяч гектаров и выйти на показатель в 500 тысяч гектаров к 2028 году. "Это стратегическая задача, требующая консолидации региональных сил и помощи со стороны Минсельхоза России, которое уже поддерживает наши проекты. Благодарю Александра Владимировича за продуктивный разговор! Уверен, при поддержке верхней палаты парламента сможем реализовать намеченные цели", - резюмировал глава региона.
https://ria.ru/20250325/rekonstruktsiya-2007244678.html
https://ria.ru/20250324/anokhin-2006948041.html
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экономика, смоленская область, василий анохин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), совет федерации рф, россия
Смоленская область, Экономика, Смоленская область, Василий Анохин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Совет Федерации РФ, Россия
Анохин обсудил с Двойных развитие АПК Смоленской области

Губернатор Анохин обсудил с Двойных развитие смоленского АПК

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Вопросы развития агропромышленного комплекса региона обсудили с председателем комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александром Двойных, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале.
Смоленской области всесторонне развивается агропромышленный комплекс. При активной поддержке Минсельхоза России в нашем регионе реализуется программа "Комплексное развитие сельских территорий" и целый ряд масштабных инвестиционных проектов в профильной сфере", - написал Анохин.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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Он добавил, что также активно в регионе вводят земли в сельскохозяйственный оборот. Цель – ежегодно вводить до 40 тысяч гектаров и выйти на показатель в 500 тысяч гектаров к 2028 году.
"Это стратегическая задача, требующая консолидации региональных сил и помощи со стороны Минсельхоза России, которое уже поддерживает наши проекты. Благодарю Александра Владимировича за продуктивный разговор! Уверен, при поддержке верхней палаты парламента сможем реализовать намеченные цели", - резюмировал глава региона.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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Смоленская областьЭкономикаСмоленская областьВасилий АнохинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Совет Федерации РФРоссия
 
 
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