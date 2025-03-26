https://ria.ru/20250326/aeroflot-2007359249.html

Группа "Аэрофлот" предлагает 292 маршрута в летнем сезонном расписании

Группа "Аэрофлот" предлагает 292 маршрута в летнем сезонном расписании - РИА Новости, 26.03.2025

Группа "Аэрофлот" предлагает 292 маршрута в летнем сезонном расписании

Общее количество маршрутов Группы "Аэрофлот" в летнем сезонном расписании, которое будет действовать с 30 марта по 25 октября 2025 года, достигнет 292, из них... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T10:19:00+03:00

2025-03-26T10:19:00+03:00

2025-03-26T10:19:00+03:00

аэрофлот

россия

авиасообщение

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Общее количество маршрутов Группы "Аэрофлот" в летнем сезонном расписании, которое будет действовать с 30 марта по 25 октября 2025 года, достигнет 292, из них 158 — по России, сообщает перевозчик. Собственная маршрутная сеть Аэрофлота в летнем сезоне насчитывает 151 маршрут, авиакомпании "Россия" — 131 маршрут, "Победы" — 94 маршрута. Новинками летнего сезона этого года станут рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Нячанг и Улан-Удэ, из Санкт-Петербурга в Горно-Алтайск и Санья. Также вводятся рейсы Казань — Санья и Уфа — Санья. "Россия" начнет выполнять рейсы Томск — Сочи, Калининград — Апатиты, Красноярск — Самара, Красноярск — Полярный. Авиакомпания "Победа" будет совершать полеты из Махачкалы в Абу-Даби, а также возобновит полеты в Минск из Москвы и Санкт-Петербурга. По сравнению с летом 2024 года увеличится частота собственных рейсов "Аэрофлота" из Москвы в Красноярск, Самару, Уфу, Мурманск, Челябинск, Минск, Стамбул и Ереван, а "Победа" увеличит частоту полетов из столицы в Уфу, Челябинск и Пермь. "Аэрофлот" также продолжит выполнение программы высокочастотных полетов "шаттл" между Москвой и Санкт-Петербургом. В летнем расписании между аэропортами Москвы и Пулково запланировано более 70 рейсов в день. В пиковые даты из аэропорта Шереметьево в Пулково будет выполняться до 47 рейсов, из Внуково — до 26 рейсов в сутки. Любители путешествий по России в новом летнем сезоне смогут открыть для себя еще больше регионов. Внутренняя маршрутная сеть Группы "Аэрофлот" охватывает 64 города, отметили в компании. Отправляющимся на отдых за рубеж Группа "Аэрофлот" предлагает прямые рейсы из Москвы в Турцию (Анталья, Бодрум, Газипаша, Даламан, Мерсин), Таиланд (Бангкок и Пхукет), Индию (Дели), на Кубу (Варадеро), в КНР (Гонконг, Гуанчжоу, Пекин, Шанхай, Санья), Индонезию (Денпасар), на Шри-Ланку (Коломбо), на Мальдивы (Мале), во Вьетнам (Нячанг, Хошимин), в Египет (Хургада, Шарм-эль-Шейх), в ОАЭ (Абу-Даби, Дубай) и другие. Программа полетов авиакомпаний Группы из городов России к популярным местам отдыха будет включать рейсы в Сочи из 18 городов, в Санья — из 9 городов, в Анталья — из 11 городов, на Пхукет — из 8 городов, в Хургаду и Шарм-эль-Шейх — из 7 городов.

https://ria.ru/20250320/aeroflot-2006212691.html

https://ria.ru/20250319/aeroflot-2005928622.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

аэрофлот, россия, авиасообщение