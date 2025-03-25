https://ria.ru/20250325/zvonok-2025-2007159924.html

Последний звонок-2025: как и когда пройдет праздник

Последний звонок 2025: какого числа прозвенит в школах, как проходит праздник

Последний звонок-2025: как и когда пройдет праздник

Последний звонок — это не только знаменательная дата и праздник, который ежегодно отмечают во всех школах России. В этот день выпускники 9 и 11 классов подходят РИА Новости, 25.03.2025

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россия

последний звонок

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Последний звонок — это не только знаменательная дата и праздник, который ежегодно отмечают во всех школах России. В этот день выпускники 9 и 11 классов подходят к очень важному рубежу своей жизни, когда, оглядываясь на пройденные годы, молодые люди начинают серьезнее задумываться о будущем, соотносить мечты с планами, яснее представлять свои цели. Какова история этого праздника, как его отмечают и какого числа пройдет последний звонок в 2025 году, — в материале РИА Новости.Последний звонокПоследний звонок — праздник, отмечаемый в российских школах в конце каждого учебного года. Посвящен он выпускникам 9 и 11 классов, заканчивающим обучение и вступающим во взрослую жизнь. В этот день в школах проводятся традиционные мероприятия, а завершает их тот самый последний звонок.Какого числаПраздник традиционно отмечают в конце учебного года в мае. Историк-архивист Южного федерального университета Павел Огорельцев рассказывает, что раньше каждая школа всегда самостоятельно определяла конкретную дату события.На сегодняшний день регулирование этого вопроса взяло на себя Министерство просвещения России, которое и устанавливает общую для всех дату.В 2025 году он пройдет 24 мая.История праздникаДень торжественного прощания со школой является наследием советской эпохи.Впервые последний звонок провели 25 мая 1948 года в двух советских школах — в Москве и Краснодаре.“Считается, что идея создания символического праздника для школьников пришла к учителю, кандидату педагогических наук Ф.Ф. Брюховецкому. Концепт оформился благодаря неустанному труду специалиста на ниве преподавания с учетом пожеланий и интересов подопечных”, — поясняет Огорельцев.Позднее зародившуюся традицию переняли школы из соседних районов и даже республик СССР. Уже к 1970-ым годам последний звонок превратился в массовое торжество и закрепился в профильных актах.По словам Огорельцева, праздник пережил советскую эпоху и прошел испытание новыми либеральными ценностями России 90-ых.Как проходит последний звонокСо времен своего зарождения последний звонок приобрел множество сопутствующих традиций, которые чтут и ревностно соблюдают и по сей день.“Постепенно в формат праздника добавлялись отдельные нюансы, например, использование лент выпускников. Обычно в программу включают: линейку-построение, обращения учителей и руководящего состава учреждения, вальс или творческий номер от учащихся, напутствия родителей, проход по периметру зала самого старшего или высокого выпускника с первоклассницей на руках, которая звенит в колокольчик”, — уточняет Огорельцев.Традиционно официальная часть мероприятия начинается с линейки, на которой присутствуют выпускники, их близкие и друзья, учителя и руководство школы. После того, как прозвучит государственный гимн, слово берет директор и поздравляет молодых людей с окончанием учебы.После линейки выпускники, как правило, устраивают концерт, на котором могут выступать как они сами, так и приглашенные артисты.Разумеется, ни один последний звонок не обходится без традиционного вальса, который могут танцевать все, или всего несколько пар.Кульминацией мероприятия является сам последний звонок. Сохраняя советские традиции, девочка-первоклассница садится на плечо одного из выпускников и, тряся колокольчиком,