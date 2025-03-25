Россия призвала ОБСЕ отреагировать на расправы над журналистами
Россия призвала представителя ОБСЕ отреагировать на расправы над журналистами РФ
© AP Photo / Ronald ZakЗдание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия
© AP Photo / Ronald Zak
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия. Архивное фото
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ВЕНА, 25 мар — РИА Новости. Постпредство России при ОБСЕ призвало представителя Организации по вопросам свободы СМИ отреагировать на серию жестоких расправ над российскими журналистами.
"Призываем представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Яна Броту должным образом отреагировать на серию жестоких расправ над российскими журналистами, выступить в защиту прав журналистов и права на беспрепятственное получение информации", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале постпредства РФ при ОБСЕ.
Отмечается, что "хроническое бездействие со стороны ОБСЕ, выражающееся в сознательном безмолвии или бессодержательных отговорках, станут индикаторами способности Офиса и Организации в целом беспристрастно и добросовестно выполнять возложенный на них государствами мандат".
Как напомнило постпредство РФ, 24 марта на территории ЛНР в результате целенаправленного артиллерийского обстрела со стороны киевского режима погибли трое российских представителей СМИ.
Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. СК России возбудил уголовное дело, в том числе по статье "Убийство" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, киевский режим продолжает злодеяния в отношении журналистов - людей, у которых в руках не было и нет оружия, по ним велся прицельный огонь.