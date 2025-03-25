Симоньян выразила соболезнования из-за гибели журналистов от удара ВСУ
Симоньян соболезнует семьям и коллегам погибших от удара ВСУ журналистов
© Фото : ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА"Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели
Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале выразила соболезнования коллегам и родным погибших от удара ВСУ оператора телеканала "Звезда" Андрея Панова, водителя съемочной группы Александра Сиркели и военного корреспондента "Известий" Александра Федорчака.
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"Вчера ВСУ ударили "Хаймарсами" по ЛНР. Ровно по машине с российскими журналистами. В результате погибли корр "Известий" Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала "Звезда" Андрей Панов и Александр Сиркели... Светлая память погибшим, соболезнования их коллегам и родным", - написала Симоньян.
Она также пожелала скорейшего выздоровления журналисту "Звезды" Никите Гольдину, который был тяжело ранен от того же удара.
В понедельник "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне проведения спецоперации в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Телеканал "Звезда" сообщил о гибели своего оператора Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели, а позднее - и о том, что тяжело ранен корреспондент "Звезды" Никита Гольдин. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела ВФУ поселка Михайловка в ЛНР. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что погибли шесть человек, включая трех представителей СМИ, в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ.