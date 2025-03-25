https://ria.ru/20250325/zhurnalisty-2007178936.html

Симоньян выразила соболезнования из-за гибели журналистов от удара ВСУ

Симоньян выразила соболезнования из-за гибели журналистов от удара ВСУ - РИА Новости, 25.03.2025

Симоньян выразила соболезнования из-за гибели журналистов от удара ВСУ

Telegram-канале выразила соболезнования коллегам и родным погибших от удара ВСУ оператора телеканала "Звезда" Андрея Панова, водителя съемочной группы... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T13:35:00+03:00

2025-03-25T13:35:00+03:00

2025-03-25T13:37:00+03:00

происшествия

луганская народная республика

россия

маргарита симоньян

никита гольдин

леонид пасечник

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале выразила соболезнования коллегам и родным погибших от удара ВСУ оператора телеканала "Звезда" Андрея Панова, водителя съемочной группы Александра Сиркели и военного корреспондента "Известий" Александра Федорчака. "Вчера ВСУ ударили "Хаймарсами" по ЛНР. Ровно по машине с российскими журналистами. В результате погибли корр "Известий" Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала "Звезда" Андрей Панов и Александр Сиркели... Светлая память погибшим, соболезнования их коллегам и родным", - написала Симоньян.Она также пожелала скорейшего выздоровления журналисту "Звезды" Никите Гольдину, который был тяжело ранен от того же удара. В понедельник "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне проведения спецоперации в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Телеканал "Звезда" сообщил о гибели своего оператора Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели, а позднее - и о том, что тяжело ранен корреспондент "Звезды" Никита Гольдин. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела ВФУ поселка Михайловка в ЛНР. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что погибли шесть человек, включая трех представителей СМИ, в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ.

https://ria.ru/20250325/smi-2007111252.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, луганская народная республика, россия, маргарита симоньян, никита гольдин, леонид пасечник, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)