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Симоньян выразила соболезнования из-за гибели журналистов от удара ВСУ - РИА Новости, 25.03.2025
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13:35 25.03.2025 (обновлено: 13:37 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/zhurnalisty-2007178936.html
Симоньян выразила соболезнования из-за гибели журналистов от удара ВСУ
Симоньян выразила соболезнования из-за гибели журналистов от удара ВСУ - РИА Новости, 25.03.2025
Симоньян выразила соболезнования из-за гибели журналистов от удара ВСУ
Telegram-канале выразила соболезнования коллегам и родным погибших от удара ВСУ оператора телеканала "Звезда" Андрея Панова, водителя съемочной группы... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T13:35:00+03:00
2025-03-25T13:37:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале выразила соболезнования коллегам и родным погибших от удара ВСУ оператора телеканала "Звезда" Андрея Панова, водителя съемочной группы Александра Сиркели и военного корреспондента "Известий" Александра Федорчака. &quot;Вчера ВСУ ударили &quot;Хаймарсами&quot; по ЛНР. Ровно по машине с российскими журналистами. В результате погибли корр &quot;Известий&quot; Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала &quot;Звезда&quot; Андрей Панов и Александр Сиркели... Светлая память погибшим, соболезнования их коллегам и родным&quot;, - написала Симоньян.Она также пожелала скорейшего выздоровления журналисту "Звезды" Никите Гольдину, который был тяжело ранен от того же удара. В понедельник "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне проведения спецоперации в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Телеканал "Звезда" сообщил о гибели своего оператора Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели, а позднее - и о том, что тяжело ранен корреспондент "Звезды" Никита Гольдин. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела ВФУ поселка Михайловка в ЛНР. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что погибли шесть человек, включая трех представителей СМИ, в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ.
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происшествия, луганская народная республика, россия, маргарита симоньян, никита гольдин, леонид пасечник, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Луганская Народная Республика, Россия, Маргарита Симоньян, Никита Гольдин, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине
Симоньян выразила соболезнования из-за гибели журналистов от удара ВСУ

Симоньян соболезнует семьям и коллегам погибших от удара ВСУ журналистов

© Фото : ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА"Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели
Оператор телеканала Звезда Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Фото : ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА"
Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале выразила соболезнования коллегам и родным погибших от удара ВСУ оператора телеканала "Звезда" Андрея Панова, водителя съемочной группы Александра Сиркели и военного корреспондента "Известий" Александра Федорчака.
«

"Вчера ВСУ ударили "Хаймарсами" по ЛНР. Ровно по машине с российскими журналистами. В результате погибли корр "Известий" Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала "Звезда" Андрей Панов и Александр Сиркели... Светлая память погибшим, соболезнования их коллегам и родным", - написала Симоньян.

Она также пожелала скорейшего выздоровления журналисту "Звезды" Никите Гольдину, который был тяжело ранен от того же удара.
В понедельник "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне проведения спецоперации в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Телеканал "Звезда" сообщил о гибели своего оператора Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели, а позднее - и о том, что тяжело ранен корреспондент "Звезды" Никита Гольдин. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела ВФУ поселка Михайловка в ЛНР. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что погибли шесть человек, включая трех представителей СМИ, в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаРоссияМаргарита СимоньянНикита ГольдинЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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