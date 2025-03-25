https://ria.ru/20250325/zhurnalisty-2007169013.html

Песков прокомментировал отсутствие реакции в мире на убийство журналистов

Песков прокомментировал отсутствие реакции в мире на убийство журналистов - РИА Новости, 25.03.2025

Песков прокомментировал отсутствие реакции в мире на убийство журналистов

Отказ некоторых представителей мирового сообщества реагировать на попытки убийства российских журналистов в зоне конфликта на Украине непростителен, заявил... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T12:59:00+03:00

2025-03-25T12:59:00+03:00

2025-03-25T13:40:00+03:00

россия

украина

луганская народная республика

дмитрий песков

никита гольдин

леонид пасечник

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007156163_0:0:3063:1723_1920x0_80_0_0_96c41efd12ee0de2d4d08b38431a6439.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Отказ некоторых представителей мирового сообщества реагировать на попытки убийства российских журналистов в зоне конфликта на Украине непростителен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы считаем весьма и весьма недостаточной реакцию международного сообщества (на попытки убийства российских журналистов в зоне конфликта на Украине - ред.). Многие просто отказываются от реакции, что, с нашей точки зрения, является непростительным", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия обращать внимание мирового сообщества. В понедельник "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне проведения спецоперации в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Телеканал "Звезда" в свою очередь в своем Telegram-канале сообщил о гибели оператора телеканала "Звезда" Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели, а позднее - и о том, что тяжело ранен и корреспондент "Звезды" Никита Гольдин. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела ВФУ поселка Михайловка в ЛНР. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что погибли шесть человек, включая трех представителей СМИ, в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ.

https://ria.ru/20250325/smi-2007111252.html

россия

украина

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, луганская народная республика, дмитрий песков, никита гольдин, леонид пасечник, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), в мире