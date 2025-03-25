Песков прокомментировал отсутствие реакции в мире на убийство журналистов
Песков назвал отказ от реакции в мире на убийства журналистов непростительным
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЦветы в память о погибшим журналисте Александре Федорчаке в МИЦ "Известия" в Москве
Цветы в память о погибшим журналисте Александре Федорчаке в МИЦ "Известия" в Москве
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Отказ некоторых представителей мирового сообщества реагировать на попытки убийства российских журналистов в зоне конфликта на Украине непростителен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Мы считаем весьма и весьма недостаточной реакцию международного сообщества (на попытки убийства российских журналистов в зоне конфликта на Украине - ред.). Многие просто отказываются от реакции, что, с нашей точки зрения, является непростительным", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия обращать внимание мирового сообщества.
В понедельник "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне проведения спецоперации в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Телеканал "Звезда" в свою очередь в своем Telegram-канале сообщил о гибели оператора телеканала "Звезда" Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели, а позднее - и о том, что тяжело ранен и корреспондент "Звезды" Никита Гольдин. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела ВФУ поселка Михайловка в ЛНР. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что погибли шесть человек, включая трех представителей СМИ, в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ.