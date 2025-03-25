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Песков прокомментировал отсутствие реакции в мире на убийство журналистов - РИА Новости, 25.03.2025
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12:59 25.03.2025 (обновлено: 13:40 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/zhurnalisty-2007169013.html
Песков прокомментировал отсутствие реакции в мире на убийство журналистов
Песков прокомментировал отсутствие реакции в мире на убийство журналистов - РИА Новости, 25.03.2025
Песков прокомментировал отсутствие реакции в мире на убийство журналистов
Отказ некоторых представителей мирового сообщества реагировать на попытки убийства российских журналистов в зоне конфликта на Украине непростителен, заявил... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T12:59:00+03:00
2025-03-25T13:40:00+03:00
россия
украина
луганская народная республика
дмитрий песков
никита гольдин
леонид пасечник
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Отказ некоторых представителей мирового сообщества реагировать на попытки убийства российских журналистов в зоне конфликта на Украине непростителен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы считаем весьма и весьма недостаточной реакцию международного сообщества (на попытки убийства российских журналистов в зоне конфликта на Украине - ред.). Многие просто отказываются от реакции, что, с нашей точки зрения, является непростительным", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия обращать внимание мирового сообщества. В понедельник "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне проведения спецоперации в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Телеканал "Звезда" в свою очередь в своем Telegram-канале сообщил о гибели оператора телеканала "Звезда" Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели, а позднее - и о том, что тяжело ранен и корреспондент "Звезды" Никита Гольдин. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела ВФУ поселка Михайловка в ЛНР. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что погибли шесть человек, включая трех представителей СМИ, в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ.
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россия
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россия, украина, луганская народная республика, дмитрий песков, никита гольдин, леонид пасечник, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), в мире
Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Дмитрий Песков, Никита Гольдин, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
Песков прокомментировал отсутствие реакции в мире на убийство журналистов

Песков назвал отказ от реакции в мире на убийства журналистов непростительным

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЦветы в память о погибшим журналисте Александре Федорчаке в МИЦ "Известия" в Москве
Цветы в память о погибшим журналисте Александре Федорчаке в МИЦ Известия в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Цветы в память о погибшим журналисте Александре Федорчаке в МИЦ "Известия" в Москве
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Отказ некоторых представителей мирового сообщества реагировать на попытки убийства российских журналистов в зоне конфликта на Украине непростителен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Мы считаем весьма и весьма недостаточной реакцию международного сообщества (на попытки убийства российских журналистов в зоне конфликта на Украине - ред.). Многие просто отказываются от реакции, что, с нашей точки зрения, является непростительным", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия обращать внимание мирового сообщества.
В понедельник "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне проведения спецоперации в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Телеканал "Звезда" в свою очередь в своем Telegram-канале сообщил о гибели оператора телеканала "Звезда" Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели, а позднее - и о том, что тяжело ранен и корреспондент "Звезды" Никита Гольдин. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела ВФУ поселка Михайловка в ЛНР. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что погибли шесть человек, включая трех представителей СМИ, в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ.
Церемония прощания с военным фотокорреспондентом News.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Случаи гибели сотрудников российских СМИ в зоне действия СВО
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РоссияУкраинаЛуганская Народная РеспубликаДмитрий ПесковНикита ГольдинЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)В мире
 
 
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